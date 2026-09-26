Benjamin Biolay explique pourquoi il ne boit plus avant ni après ses concerts: «C’est un piège terrible»

Benjamin Biolay s’est confié sur son rapport à l’alcool lorsqu’il se produit sur scène. Invité de C à vous sur France 5, le chanteur a expliqué qu’il ne buvait désormais plus avant ses concerts, même lorsque le trac revient avec force. Pour Benjamin Biolay⁠, boire pour tenter de faire retomber la pression avant de monter sur scène est une mauvaise solution.

L’artiste affirme également avoir abandonné l’alcool après ses concerts. Cette décision concerne donc l’ensemble de la période qui entoure ses prestations, avant de monter sur scène comme une fois le spectacle terminé.

« Je ne bois pas avant de monter sur scène »

Benjamin Biolay reconnaît pourtant que le trac reste présent malgré les années. Au moment de retrouver le public, l’expérience ne suffit pas toujours à faire disparaître l’appréhension. Le chanteur raconte ainsi : « Je me remets à flipper comme un débutant. »

Mais il refuse désormais d’utiliser l’alcool pour tenter de se détendre avant un concert. « Je ne bois pas avant de monter sur scène, c’est un piège terrible », explique Benjamin Biolay. Pour lui, le verre pris avant une prestation peut donner une impression de détente sans réellement régler le problème du stress.

« C’est un faux décontractant »

Benjamin Biolay explique pourquoi il a choisi de ne plus boire avant de se produire : « Mais en fait, c’est un faux décontractant. » Le chanteur préfère donc monter sur scène en conservant toute sa lucidité, quitte à ressentir pleinement cette nervosité qu’il connaît toujours avant certains concerts.

Cette décision concerne également l’après-spectacle. Benjamin Biolay ajoute : « De toute façon, je ne bois plus après non plus ! » Il affirme ainsi avoir aussi supprimé l’alcool une fois ses concerts terminés.

Benjamin Biolay ne boit plus autour de ses concerts

Après plus de 25 ans de carrière, Benjamin Biolay continue d’éprouver du trac, mais dit avoir changé sa manière de le gérer. L’alcool ne fait plus partie de ses habitudes avant de retrouver son public et il considère désormais qu’il procure seulement une fausse sensation de détente.

Même lorsque la peur revient au point de lui donner l’impression de redevenir débutant, il préfère l’affronter sans boire. Cette règle se prolonge après le concert puisque Benjamin Biolay assure ne plus consommer d’alcool une fois le spectacle terminé.