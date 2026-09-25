«C’était une saloperie»: Hervé Vilard accuse Claude François de saboter les autres chanteurs en coupant les fils de leurs micros

Hervé Vilard se remémore ses débuts aux côtés de Claude François et partage un témoignage accablant. Il accuse Cloclo d'avoir saboté les performances des autres artistes, notamment en coupant leurs micros, et qualifie son comportement de "saloperie". Malgré son talent, Vilard exprime une profonde déception envers l'homme derrière la star.

Hervé Vilard n’a pas édulcoré ses souvenirs. Invité dans C à vous, la suite sur France 5, le chanteur de 80 ans est revenu sur ses débuts et sur les tournées qu’il a effectuées à l’époque aux côtés de Claude François. Plus de 60 ans après les faits, l’interprète de Capri c’est fini affirme que Cloclo pouvait aller très loin pour compliquer les prestations des autres artistes présents sur scène.

Hervé Vilard, qui vouait pourtant une véritable admiration à Claude François avant de le côtoyer, raconte avoir découvert un tout autre personnage lorsqu’il a commencé à travailler avec lui. Une désillusion qu’il résume aujourd’hui avec des mots particulièrement sévères.

« Il coupait les fils du micro, il nous coupait l’écho »

Au début de sa carrière, Hervé Vilard partage l’affiche avec plusieurs grandes vedettes de la chanson française. En 1965, il assure notamment la première partie d’une tournée de Claude François. C’est durant cette période qu’il affirme avoir découvert certaines pratiques du chanteur en coulisses.

Face à Anne-Élisabeth Lemoine et ses chroniqueurs, Hervé Vilard raconte que Claude François aurait délibérément perturbé les prestations des autres artistes : « Il coupait les fils du micro, il nous coupait l’écho. » Il assure avoir personnellement subi ce type de comportement et porte aujourd’hui un jugement particulièrement dur sur celui qui était alors l’une des stars montantes de la chanson française.

Le témoignage est d’autant plus sévère qu’Hervé Vilard explique avoir longtemps admiré Claude François. Avant de connaître lui-même le succès, il avait notamment travaillé chez un disquaire et vendu ses disques. En le côtoyant ensuite professionnellement, l’image qu’il s’était faite de son idole s’est profondément détériorée.

Hervé Vilard : « C’était une saloperie »

Hervé Vilard ne cherche pas à atténuer sa déception lorsqu’il évoque l’homme derrière la vedette. Il décrit Claude François comme quelqu’un de particulièrement difficile avec les autres artistes et lâche une formule sans détour : « C’était une saloperie. » Il affirme également que le chanteur pouvait se montrer « ignoble » avec certains de ses confrères et résume : « Ce n’était pas un mec sympa. »

Ces accusations concernent toutefois le comportement personnel de Claude François tel qu’Hervé Vilard dit l’avoir vécu. Sur le plan professionnel, le chanteur de Capri c’est fini lui reconnaît en revanche une exigence et une capacité de travail considérables. Il le décrit ainsi comme « un grand professionnel », malgré le très mauvais souvenir qu’il conserve de leurs relations.

Claude François, mort le 11 mars 1978 à seulement 39 ans, reste près d’un demi-siècle après sa disparition l’une des figures les plus célèbres de la chanson française.

Comme d’habitude aurait pu être chantée par Hervé Vilard

L’histoire entre les deux hommes comporte également une étonnante connexion musicale. Avant de devenir Comme d’habitude, la mélodie composée par Jacques Revaux existe sous une première forme intitulée For Me. Celle-ci est proposée à Hervé Vilard avant d’arriver entre les mains de Claude François.

Hervé Vilard a confirmé que Jacques Revaux avait initialement pensé à lui pour cette chanson. La première version était cependant différente du titre finalement enregistré par Claude François. Ce dernier retravaille le morceau avec Jacques Revaux et Gilles Thibault avant la sortie de Comme d’habitude en 1967.

La chanson connaîtra ensuite une destinée mondiale lorsque Paul Anka en écrit une adaptation anglaise. Devenue My Way, elle sera notamment popularisée par Frank Sinatra et deviendra l’un des standards les plus repris au monde.

Plus de 60 ans après leurs tournées, Hervé Vilard n’a rien oublié

Les années n’ont donc pas effacé le souvenir laissé par Claude François chez Hervé Vilard. Entre admiration pour le professionnel et ressentiment envers l’homme qu’il dit avoir côtoyé, le chanteur de Capri c’est fini livre aujourd’hui un témoignage particulièrement dur sur les coulisses des tournées des années 1960.

Les circonstances de la mort de Claude François continuent également de susciter de nombreux témoignages, tandis que son œuvre reste très présente dans la culture populaire française. De son côté, Hervé Vilard continue à se produire sur scène, plus de six décennies après le succès qui l’avait propulsé parmi les grands noms de la chanson française.