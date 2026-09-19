Obsèques de Catherine Ringer: son fils Raoul joue «Marcia Baïla» au cimetière de Montmartre, la chanteuse inhumée près de Fred Chichin

Catherine Ringer a été inhumée ce samedi au cimetière de Montmartre, à Paris, cinq jours après sa mort à l’âge de 68 ans. Plusieurs centaines de proches, artistes, amis et anonymes ont accompagné la chanteuse des Rita Mitsouko pour ses derniers adieux. Au cœur de la cérémonie, son fils Raoul Chichin a suivi le cercueil guitare à la main et joué avec plusieurs musiciens, notamment Marcia Baïla, l’un des morceaux les plus célèbres du groupe formé par ses parents.

La cérémonie avait été organisée avec la volonté de préserver l’intimité de la famille. Aucun avis public n’avait annoncé précisément l’horaire des obsèques. L’information avait néanmoins circulé et de nombreux admirateurs se sont rassemblés aux abords du cimetière. Catherine Ringer repose désormais près de Fred Chichin, son compagnon, père de ses trois enfants et partenaire des Rita Mitsouko, mort en 2007.

Raoul Chichin accompagne le cercueil de sa mère guitare à la main

La musique a accompagné Catherine Ringer jusqu’à sa tombe. Raoul Chichin est apparu derrière le corbillard avec sa guitare, entouré de musiciens. Le fils de Catherine Ringer et Fred Chichin a notamment joué Marcia Baïla, chanson devenue indissociable de l’histoire des Rita Mitsouko. Mountains, de Prince, a également été interprétée au cours de l’hommage musical.

Le choix de Marcia Baïla possède une résonance particulière quelques jours après la disparition de Catherine Ringer. Le morceau avait été écrit en hommage à la danseuse argentine Marcia Moretto, amie de la chanteuse, morte d’un cancer à seulement 36 ans. Catherine Ringer a elle-même été emportée par un cancer particulièrement rapide, une histoire racontée dans notre article consacré à l’histoire tragique de « Marcia Baïla ».

Vanessa Paradis, Étienne Daho, Matthieu Chedid et Alain Souchon présents

De nombreuses figures de la musique et du cinéma avaient fait le déplacement à Montmartre. Vanessa Paradis, Étienne Daho, Matthieu Chedid, Alain Souchon, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Vincent Delerm, Liane Foly et Caroline Loeb ont notamment assisté aux obsèques. Josiane Balasko et Marina Foïs étaient également présentes pour saluer une dernière fois Catherine Ringer.

Marc Lavoine entretenait une histoire artistique particulière avec elle. Tous deux avaient enregistré en 1987 Qu’est-ce que t’es belle, devenu l’un des duos marquants de la chanson française des années 1980. Près de quarante ans plus tard, il était présent pour lui rendre un dernier hommage.

Catherine Ringer repose désormais près de Fred Chichin

Le choix du cimetière de Montmartre réunit Catherine Ringer avec celui qui a partagé l’essentiel de son histoire artistique et personnelle. Fred Chichin y reposait depuis sa mort, le 28 novembre 2007, à l’âge de 53 ans. Catherine Ringer et lui s’étaient rencontrés en 1979 avant de créer ensemble les Rita Mitsouko et d’avoir trois enfants, Ginger, Simone et Raoul.

Après la disparition de Fred Chichin, Catherine Ringer avait continué à chanter et à faire vivre leur répertoire tout en développant sa carrière solo. Quelques jours avant ses obsèques, nous avions également retrouvé une interview de Catherine Ringer et Fred Chichin réalisée par Thierry Ardisson en 1993, où le couple évoquait notamment la vie, la scène et la mort.

Cinq jours après sa mort, un dernier adieu en musique

Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 au 15 septembre à Paris. Sa famille avait annoncé sa disparition en précisant qu’elle avait été « emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026 ». Elle avait 68 ans.

Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés pour celle dont la voix reste associée à Marcia Baïla, Andy, C’est comme ça, Les Histoires d’A. ou encore Le Petit Train. Sa disparition avait été racontée dès son annonce dans notre article consacré à la mort de Catherine Ringer à 68 ans.

Ce samedi, au cimetière de Montmartre, sa famille et ses proches lui ont dit adieu en musique. Raoul Chichin a accompagné sa mère guitare à la main jusqu’à sa dernière demeure, près de Fred Chichin. Après la cérémonie, des admirateurs se sont approchés de la tombe pour y déposer des fleurs.