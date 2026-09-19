Dette publique : la France s’achemine vers un record historique à 121,7 % du PIB en 2027

Les projections budgétaires 2027 du ministère de l’Économie prévoient une dette publique française atteignant 121,7 % du PIB, un record historique. Le déficit public pourrait se stabiliser à 5 % du PIB, sans mesures fiscales majeures. Le gouvernement envisagerait des économies difficiles, notamment sur la fiscalité des retraités, dans un contexte financier tendu.

Le ministère de l’Économie a transmis samedi ses projections budgétaires au Haut conseil des finances publiques : la dette française atteindrait 121,7 % du PIB en 2027, un niveau sans précédent depuis au moins trente ans, porté par un déficit qui peine à refluer.

La trajectoire des finances publiques françaises ne laisse guère de place à l’optimisme à court terme. Selon les chiffres transmis dans la nuit de vendredi à samedi au Haut conseil des finances publiques (HCFP), la dette publique devrait représenter 119,3 % du produit intérieur brut en 2026, puis 121,7 % en 2027. Des niveaux que la France n’a jamais atteints depuis que l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dispose de données comparables, soit depuis 1995. En 2025, ce ratio s’établissait déjà à 115,6 %.

Bercy assume une logique comptable implacable : « Cette hausse est mécanique. Elle est la conséquence d’un déficit qui demeure élevé. » Après 5,1 % du PIB en 2025, le déficit public devrait se creuser à 5,4 % en 2026 avant de refluer légèrement à 5 % en 2027, un objectif que le ministre de l’Économie Roland Lescure qualifie d’« ambitieux » mais d’« évidemment réalisable ». Le ministère précise qu’une stabilisation du ratio d’endettement ne pourra intervenir qu’une fois le déficit ramené sous la barre des 3 % du PIB, horizon fixé à 2029.

Dans ce tableau, la France occupe une position peu enviable au sein de la zone euro, dépassée seulement par la Grèce et l’Italie. L’Espagne a repassé son ratio d’endettement sous les 100 % du PIB dès juillet dernier, tandis que le Portugal affichait moins de 90 % en 2025.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté jeudi les grandes lignes d’un budget 2027 qu’il entend « offensif », articulé autour d’un effort global de 54 milliards d’euros. Parmi les pistes d’économies les plus délicates figure la fiscalité des retraités : le gouvernement envisage d’abaisser de 4 439 euros à 3 000 euros le plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les pensionnés sur leurs revenus imposables, ce qui rapporterait 1,4 milliard d’euros supplémentaires. Certaines pensions pourraient par ailleurs être gelées ou sous-indexées. Une source au sein de l’exécutif reconnaît sans détour que le sujet est « tellement dur électoralement », laissant au Parlement le soin de trancher.

Sur le volet des dépenses, le gouvernement annonce une légère décrue à 56,9 % du PIB en 2027, soit un recul de 0,2 point, présenté comme « le fruit d’un effort de maîtrise tout à fait considérable » touchant l’État hors défense, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. L’indicateur européen de dépense primaire nette progressera de 0,7 % en 2027, sous le seuil recommandé par Bruxelles fixé à 1,2 %. En 2026, cette même dépense augmentera de 1,4 %, légèrement au-dessus de la recommandation mais dans la marge de flexibilité accordée par l’Union européenne.

Du côté des recettes, le taux de prélèvements obligatoires atteindra 44,2 % du PIB en 2027 contre 43,9 % en 2026, une hausse modeste attribuée à la réduction de niches fiscales et au renforcement de la lutte contre la fraude. Bercy tient à rassurer : pas de hausse généralisée d’impôts, pas de relèvement de la TVA, pas de gel du barème de l’impôt sur le revenu. La surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises sera quant à elle allégée, son rendement tombant de quelque 8 milliards d’euros à 5 milliards par an. Les projets de loi de finances de l’État et de la sécurité sociale seront présentés en Conseil des ministres le 1er octobre, avant leur examen par le Parlement.