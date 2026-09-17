Espagne : la dette publique repasse sous les 100% du PIB pour la première fois depuis 2020

La dette publique espagnole tombe sous 100% du PIB en juillet, à 99,9%, une première depuis 2020, selon la Banque d’Espagne. Cette baisse, facilitée par une activité économique dynamique, intervient après une montée liée à la crise du Covid-19, alors que le gouvernement visait cet objectif pour la fin de l'année.

La dette publique espagnole est repassée sous le seuil symbolique de 100% du produit intérieur brut en juillet, une première depuis février 2020, a annoncé jeudi la Banque d’Espagne. Elle s’est établie à 99,9% du PIB, soit une baisse de 2,4 points sur un an.

En valeur, l’endettement de l’ensemble des administrations publiques atteignait 1.744 milliards d’euros en juillet. La Banque d’Espagne souligne que ce recul intervient après plusieurs années marquées par une forte hausse de la dette, notamment pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.

Une baisse portée par la croissance économique

La dette espagnole avait atteint un sommet de 124,2% du PIB en mars 2021, après l’augmentation massive des dépenses publiques provoquée par la pandémie. Depuis, son poids dans l’économie diminue progressivement, notamment grâce à une activité économique soutenue. Le gouvernement du premier ministre socialiste Pedro Sánchez avait fixé l’objectif de repasser sous la barre des 100% avant la fin de l’année. Le seuil a donc été franchi plusieurs mois avant cette échéance, dans un contexte où l’économie espagnole bénéficie notamment du dynamisme du tourisme, de la consommation des ménages et des investissements étrangers.

Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut espagnol a progressé de 0,7%, soit près de deux fois la croissance enregistrée dans la zone euro. Cette évolution intervient malgré les conséquences économiques des tensions au Moyen-Orient et la remontée de l’inflation. L’Institut national de la statistique espagnol a ainsi mesuré une inflation de 4,3% en août, notamment sous l’effet de la hausse des prix des carburants. Malgré cette pression sur les prix, Madrid table sur une croissance de 2,6% en 2026, après une progression de 2,8% en 2025.