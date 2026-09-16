Royaume-Uni : un village organise un référendum symbolique contre l’accueil de migrants

À Piddington, un village près d'Oxford, les habitants organisent un référendum symbolique pour protester contre l'accueil de migrants dans leur commune. Bien que la consultation n'ait pas de valeur juridique, elle reflète une forte opposition locale à l'installation potentielle de 1 250 demandeurs d'asile sur un ancien site militaire voisin.

À Piddington, un village anglais de 350 habitants situé près d’Oxford, l’opposition à l’installation envisagée de demandeurs d’asile a pris une forme pour le moins inhabituelle. Les habitants ont organisé mardi un référendum symbolique proposant la « sécession » de leur commune du Royaume-Uni, afin de protester contre le projet d’hébergement prévu sur un ancien site militaire voisin.

Le gouvernement travailliste prévoit de remplacer progressivement les hôtels utilisés pour loger les demandeurs d’asile par d’anciens sites militaires. À Bicester, à proximité de Piddington, les autorités envisagent ainsi l’accueil d’environ 1 250 hommes âgés de 18 à 65 ans. La décision définitive n’a toutefois pas encore été prise. À la fin juin, environ 16 000 demandeurs d’asile étaient encore hébergés dans des hôtels à travers le pays.

Une consultation sans portée juridique

Après plusieurs manifestations organisées durant l’été, les habitants de Piddington ont décidé de mettre en scène une consultation locale. Le bulletin soumis aux électeurs leur demandait s’ils soutenaient la volonté du village de « faire sécession du Royaume-Uni » et de poursuivre une démarche d’autodétermination. Les organisateurs reconnaissent que le scrutin n’a aucune valeur juridique, mais souhaitent attirer l’attention sur leur opposition au projet.

La mobilisation intervient dans un climat britannique marqué par de fortes tensions autour de l’immigration. Le parti anti-immigration Reform UK et plusieurs influenceurs de droite radicale ont notamment relayé le débat. Les habitants affirment également que les infrastructures locales ne sont pas adaptées à l’arrivée potentielle de 1 250 personnes. « Ils seront quatre fois plus nombreux que les habitants », estime Ian Darby, un villageois de 63 ans, qui juge la situation disproportionnée.

Le gouvernement assure de son côté que la sécurité des demandeurs d’asile, du personnel et de la population locale constituera une priorité. Le ministre Jonathan Reynolds a reconnu les inquiétudes exprimées à Piddington tout en défendant le choix des anciens sites militaires par rapport aux hôtels. Le résultat du référendum symbolique doit être annoncé mercredi matin.