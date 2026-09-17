Pierre Ménès étrille les commentaires de Ligue 1+: «Mais ta gueule, tu ne vois pas que c’est de la merde ?»

Pierre Ménès critique vivement le ton des commentaires de Ligue 1+, jugé trop positif par rapport à la qualité des matchs. Évoquant sa frustration de téléspectateur, il réclame plus de sincérité de la part des commentateurs, qui devraient reconnaître les performances décevantes au lieu de les enjoliver.

Pierre Ménès ne mâche pas ses mots sur Ligue 1+. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club, qui affirme regarder l’ensemble des rencontres diffusées par la plateforme, s’en est pris directement au ton des commentaires et à ce qu’il considère comme un enthousiasme excessif, y compris lorsque le niveau d’un match ne le justifie pas.

Invité dans le podcast de Sasha Elbaz, Pierre Mènes a visé la manière dont certaines rencontres sont racontées à l’antenne. Pierre Ménès reproche aux commentateurs de chercher à valoriser le spectacle en permanence plutôt que de reconnaître franchement lorsqu’une rencontre est pauvre.

« Je regarde tous les matchs sur Ligue 1+, c’est une souffrance »

Pierre Ménès résume d’abord son expérience de téléspectateur sans détour : « Je regarde tous les matchs sur Ligue 1+, c’est une souffrance. » Il imite ensuite le discours qu’il dit entendre régulièrement à l’antenne : « C’est magnifique, c’est formidable, quelle belle première mi-temps. »

Une façon de commenter qui l’agace profondément. Il poursuit avec des mots beaucoup plus crus : « J’ai envie de leur dire : “Mais ta gueule, tu ne vois pas que c’est de la merde ? Dis-le que c’est nul !” »

Pierre Ménès critique donc le décalage qu’il perçoit entre le niveau de certaines rencontres et le discours très positif tenu à l’antenne.

Ligue 1+ diffuse désormais l’intégralité du championnat

Pour rappel, Ligue 1+ a encore renforcé sa place dans le football français. Après le retrait de beIN Sports, qui permet désormais à Ligue 1+ de diffuser tous les matchs du championnat⁠, la plateforme est devenue le diffuseur incontournable de la Ligue 1 pour la saison 2026-2027.

Cette évolution s’est accompagnée d’une nouvelle politique tarifaire. Ligue 1+ a notamment fixé son abonnement à 19,99€ par mois pour les nouveaux abonnés et à 16,99€ pour certains anciens clients⁠, avec la possibilité de regarder les rencontres sur deux écrans simultanément.

La plateforme a également renforcé son équipe éditoriale pour cette nouvelle saison. Johan Micoud a notamment rejoint Ligue 1+ comme commentateur⁠, avec plusieurs apparitions prévues au cours des journées de championnat.

Pierre Ménès ne désigne toutefois aucun journaliste ou consultant en particulier dans ses propos. Il vise plus largement le ton général qu’il estime entendre pendant certaines rencontres, avec des commentaires selon lui trop enthousiastes par rapport au spectacle proposé sur la pelouse.

L’ancien consultant de Canal+ réclame davantage de franchise lorsqu’un match est décevant. Pour lui, les commentateurs doivent pouvoir reconnaître clairement qu’une rencontre est mauvaise au lieu d’en valoriser systématiquement le contenu.