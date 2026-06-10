Ligue 1+ officialise ses tarifs: 19,99€ par mois en 2026-2027 (16,99€ pour les anciens abonnés)

Ligue 1+ a dévoilé sa grille tarifaire pour la saison 2026-2027, avec une offre préférentielle destinée aux abonnés de la saison 2025-2026. Ces derniers pourront accéder à l’intégralité de la Ligue 1 pour 16,99€ par mois avec engagement. L’abonnement inclura deux écrans simultanés, permettant de suivre les rencontres sur plusieurs supports au sein d’un même foyer. Ce tarif vise à fidéliser les abonnés déjà présents sur la plateforme, alors que Ligue 1+ s’apprête à enrichir fortement son offre dès la saison prochaine.

19,99€ par mois pour les nouveaux abonnés

Pour les nouveaux clients, l’abonnement avec engagement sera fixé à 19,99€ par mois. Là aussi, l’offre comprendra deux écrans simultanés. Avec ce positionnement sous la barre des 20 euros, Ligue 1+ entend installer une offre claire et lisible autour du championnat de France, dans un contexte où le prix des abonnements sportifs reste un sujet central pour les supporters.

Les 9 matches de Ligue 1 en direct chaque week-end

La grande nouveauté de cette offre concerne surtout le contenu proposé. À partir de la saison 2026-2027, Ligue 1+ diffusera 100% de la Ligue 1, avec les neuf matches de chaque journée en direct. Les supporters n’auront donc plus besoin de multiplier les abonnements pour suivre l’ensemble du championnat. Chaque week-end, tous les matches de Ligue 1 seront réunis au même endroit, du vendredi au dimanche selon la programmation.

Une offre pensée pour devenir le réflexe des supporters

Avec l’intégralité des rencontres en direct, deux écrans simultanés et une formule avec engagement, Ligue 1+ veut s’imposer comme la plateforme centrale du football français. L’objectif est de proposer une offre unique pour suivre toute la Ligue 1, avec une promesse forte pour les abonnés : ne manquer aucun match de leur club, ni aucune affiche importante du championnat.

Une montée en gamme assumée

Cette nouvelle grille tarifaire accompagne une évolution majeure du service. Ligue 1+ ne se limite plus à une diffusion partielle du championnat : la plateforme devient le diffuseur complet de la Ligue 1. Le tarif de 16,99€ pour les abonnés actuels et celui de 19,99€ pour les nouveaux abonnés traduisent cette montée en gamme. Le service mise désormais sur une offre plus complète, plus simple à comprendre et plus directe pour les fans.

La Ligue 3 aussi incluse dans l’offre

En complément de la Ligue 1, Ligue 1+ proposera également la Ligue 3 en exclusivité. Mais le cœur de l’offre reste bien la Ligue 1, avec les neuf matches en direct chaque week-end et une formule pensée avant tout pour les supporters de l’élite française.