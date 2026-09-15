Évincé du «Mag de la santé», Jimmy Mohamed sort du silence et dénonce un «gâchis»

Jimmy Mohamed s'exprime sur son éviction du 'Mag de la santé', qu'il considère comme un 'gâchis'. Écarté suite à des accusations de violences conjugales, il partage des critiques de téléspectateurs déçus par la nouvelle formule, tout en maintenant sa visibilité à RTL. Son absence continue de susciter des regrets parmi le public.

Jimmy Mohamed ne cache plus son amertume. Écarté du Mag de la santé après les accusations de violences conjugales formulées par son ex-épouse, le médecin de 39 ans vient de réagir publiquement à la nouvelle version de l’émission désormais présentée par Flavie Flament sur France 2. Sur Instagram, il relaie les critiques de téléspectateurs et résume son sentiment en deux mots : « Quel gâchis ».

Cette prise de parole marque un changement de ton pour Jimmy Mohamed, qui était resté très discret sur les conséquences professionnelles de l’affaire depuis sa mise à l’écart de France Télévisions au début du mois de juillet. Le médecin, qui devait initialement poursuivre l’aventure du Mag de la santé à la rentrée, regarde désormais l’émission continuer sans lui.

« Vraiment quel gâchis »

Tout part d’un message envoyé à Jimmy Mohamed par un téléspectateur, particulièrement critique envers la nouvelle formule du programme. Le médecin décide de le partager dans sa story Instagram. L’internaute explique notamment ne plus apprécier l’émission depuis son départ et se dit déçu par la nouvelle équipe.

Jimmy Mohamed accompagne cette publication d’un commentaire sans ambiguïté : « Je ne vais pas montrer tous les messages que je continue de recevoir, mais vraiment quel gâchis. »

Le médecin laisse ainsi entendre que ce message est loin d’être isolé et qu’il reçoit régulièrement des réactions de téléspectateurs regrettant son absence. Une manière, sans attaquer directement Flavie Flament ou France Télévisions, de souligner qu’il considère son éviction comme une perte pour le programme.

Des accusations de violences conjugales à l’origine de son éviction

La situation de Jimmy Mohamed a basculé à la fin du mois de juin. Son ex-épouse, Souailla Mohamed, l’a publiquement accusé de violences psychologiques et physiques. Elle avait notamment diffusé sur Instagram des photographies montrant des ecchymoses qu’elle attribuait à des violences conjugales.

Ces accusations faisaient suite à une première prise de parole remontant à décembre 2025, au cours de laquelle elle avait déjà évoqué des violences psychologiques. Souailla Mohamed n’a pas déposé plainte, mais le tribunal judiciaire de Versailles s’est saisi de l’affaire durant l’été et une enquête a été confiée à la brigade de recherche de Saint-Germain-en-Laye pour des faits notamment de « violences sur conjoint ».

Jimmy Mohamed a toujours contesté les accusations. Début juillet, il avait assuré n’avoir « jamais exercé de violences » envers la mère de ses enfants et expliqué vouloir tenir ce conflit familial à l’écart du débat public.

France Télévisions l’a écarté, RTL l’a conservé

Face à l’affaire, France Télévisions avait d’abord décidé de mettre Jimmy Mohamed totalement en retrait de ses antennes. La décision avait bouleversé les plans de rentrée du groupe public puisque le médecin devait accompagner le transfert du Mag de la santé de France 5 vers France 2.

La nouvelle formule a finalement débuté le 7 septembre à 15h05 avec Flavie Flament seule aux commandes. Elle est entourée des médecins Gilbert Bou Jaoudé et Diana Kadouch ainsi que de Rym Ben Ameur.

La situation est différente à RTL. Comme nous l’expliquions en août, Jimmy Mohamed a conservé sa chronique quotidienne sur la station malgré son absence du Mag de la santé. Il a en revanche perdu l’émission du samedi matin Ça va beaucoup mieux, qu’il présentait avec Flavie Flament depuis trois saisons.

Une nouvelle formule qui démarre moins fort que l’ancienne case de France 2

Le message de Jimmy Mohamed est publié alors que les premiers chiffres du Mag de la santé sur France 2 sont désormais connus. Durant sa première semaine, le programme a réuni en moyenne 457 000 téléspectateurs, soit 9,2% du public.

Ces audiences restent proches de celles réalisées lorsque l’émission était diffusée sur France 5. En revanche, France 2 fait moins bien qu’à la même heure la saison précédente : cette case réunissait alors environ 665 000 téléspectateurs et 12,2% de part d’audience.

Jimmy Mohamed choisit donc ce moment pour faire savoir qu’il suit toujours de près le programme qu’il devait présenter. Sans remettre directement en cause ses anciens collègues, il relaie les messages très critiques de téléspectateurs et affiche publiquement ses regrets.

France Télévisions avait indiqué que la mise à l’écart du médecin était liée à la procédure en cours et qu’un retour pourrait être envisagé en fonction de son issue. Pour l’heure, Jimmy Mohamed reste absent du service public. Mais avec ce « vraiment quel gâchis » publié devant ses abonnés, il vient clairement de faire savoir ce qu’il pense de son départ.