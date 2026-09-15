Dette : la France emprunte désormais plus cher que l’Italie et la Grèce

La dégradation des finances publiques françaises se traduit désormais directement sur les marchés. Ce mardi, le taux de l’emprunt d’État français à dix ans atteint des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis la crise financière, tandis que la France se finance désormais plus cher que l’Italie et la Grèce, deux pays longtemps considérés comme les mauvais élèves budgétaires de la zone euro.

Les investisseurs font payer plus cher la France

Selon l’Agence France Trésor, le taux de référence à dix ans s’établissait ce mardi à 4,52 %. L’écart avec l’Allemagne, référence de la zone euro, s’est parallèlement creusé autour de 99 points de base. Une évolution qui traduit les inquiétudes des investisseurs face à la situation budgétaire française, mais également aux incertitudes économiques et politiques à quelques mois de la présidentielle.

La comparaison avec l’Italie et la Grèce est particulièrement symbolique. Pendant des années, ces deux pays ont dû payer une prime de risque nettement supérieure à celle de la France pour emprunter. Cette hiérarchie s’est désormais inversée sur les marchés.

La facture de la dette continue de grimper

Cette remontée des taux intervient alors que l’État doit refinancer régulièrement une partie de son immense dette. Plus les nouvelles obligations sont émises à des taux élevés, plus la charge des intérêts augmente progressivement dans le budget.

La hausse récente des taux pourrait ainsi accroître de plusieurs milliards d’euros la facture des intérêts dès cette année. Après les avertissements de Bruno Le Maire sur la gravité de la situation des finances publiques, les marchés envoient à leur tour un signal : le coût de l’endettement français est en train de devenir l’un des principaux problèmes économiques du pays.