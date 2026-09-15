Budget 2027 : Mathilde Panot annonce que LFI censurera le gouvernement « quoi qu’il arrive »

Mathilde Panot annonce que La France insoumise votera contre le budget 2027, sans engager de négociations avec le gouvernement. Elle critique les économies sur les retraites et refuse toute stratégie de compromission, affirmant que LFI présentera son propre contre-budget. La censure est annoncée avant même la présentation officielle du projet.

La France insoumise ne négociera pas le budget 2027 avec le gouvernement et votera sa censure. Invitée ce mardi matin sur franceinfo, Mathilde Panot a fermé la porte aux discussions proposées aux différents groupes parlementaires par l’exécutif : « Nous censurons quoi qu’il arrive », a annoncé la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale.

LFI refuse l’invitation du gouvernement

Mathilde Panot confirme avoir reçu une invitation de l’exécutif pour participer aux discussions budgétaires, mais annonce que son groupe ne s’y rendra pas. « Nous n’avons rien à discuter, rien à négocier avec ce gouvernement sur la manière dont il ferait les poches à la fois des retraités, des étudiants, des malades », a-t-elle déclaré.

La députée du Val-de-Marne dénonce notamment les économies envisagées sur les retraites, qu’elle chiffre à 6 milliards d’euros, au moment où le gouvernement prévoit, selon elle, de renoncer à la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. LFI entend plutôt présenter, comme chaque année, son propre contre-budget et réclame que les arbitrages soient débattus directement à l’Assemblée nationale.

Panot attaque la stratégie de négociation du PS

La cheffe des députés insoumis a également profité de l’entretien pour s’en prendre à la stratégie suivie par le Parti socialiste lors des précédents débats budgétaires. Elle reproche aux socialistes d’avoir successivement posé plusieurs lignes rouges avant d’accepter des compromis avec l’exécutif, notamment sur la réforme des retraites.

Mathilde Panot juge même que la suspension de la réforme des retraites a été « pire que rien », considérant qu’une majorité existait selon elle à l’Assemblée pour abroger le passage à 64 ans. Elle refuse désormais toute stratégie de compromis avec le bloc central : « Nous ne participerons d’aucune manière à sauver la Macronie ou à les sauver du désastre qu’ils sont en train de préparer. » La menace de censure est ainsi posée avant même que le projet de budget 2027 ne soit présenté au Parlement.