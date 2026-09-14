HLM : Emmanuelle Cosse accuse Marine Le Pen de désigner les immigrés comme boucs émissaires

Emmanuelle Cosse critique la proposition de Marine Le Pen de réserver les HLM aux Français, la jugeant xénophobe et déconnectée des enjeux actuels concernant le logement. Cosse souligne que les étrangers ont déjà un accès limité aux HLM, représentant seulement 15% des locataires. Elle appelle les futurs candidats à se concentrer sur le coût du logement et le pouvoir d'achat.

La proposition de Marine Le Pen de réserver en priorité les logements sociaux aux Français suscite une vive réaction d’Emmanuelle Cosse. La présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), ancienne ministre du Logement, estime que cette mesure « nourrit une lubie xénophobe » et ne répond pas aux difficultés actuelles rencontrées par les ménages.

Selon Emmanuelle Cosse, les étrangers ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel pour accéder aux HLM. Elle affirme même que leur accès au parc social est inférieur à celui des ménages français. D’après l’USH, les étrangers représentent actuellement 15 % des locataires du parc HLM. Marine Le Pen avait, de son côté, annoncé dimanche vouloir faire du logement l’un des grands chantiers de son quinquennat et réserver également les APL aux Français.

Marine Le Pen veut revoir plusieurs dispositifs du logement

La candidate du Rassemblement national souhaite également abroger la loi SRU, qui impose aux communes certaines obligations en matière de logements sociaux, et prévoit l’expulsion des « familles délinquantes » des HLM. Elle propose par ailleurs de remplacer MaPrimeRénov’ par un prêt à taux zéro et de supprimer certaines « contraintes » liées aux diagnostics de performance énergétique. Pour Emmanuelle Cosse, ces propositions sont éloignées des principales difficultés auxquelles sont confrontés les Français.

L’ancienne ministre estime que les candidats à la présidentielle de 2027 devront surtout se saisir de la question du coût du logement et du pouvoir d’achat. Elle cite notamment l’encadrement des loyers, l’accès à des logements abordables, l’accession à la propriété et la lutte contre la spéculation foncière. Le logement constitue aujourd’hui le premier poste de dépenses des Français, selon elle, ce qui en fait un enjeu central de la prochaine campagne présidentielle.