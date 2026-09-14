Céline Dion de retour sur scène, Michel Drucker bouleversé: «Elle revient plus forte que jamais»

Céline Dion effectue un retour sur scène à la Plenitude Arena de Nanterre, soutenue par Michel Drucker, qui a partagé son parcours depuis ses débuts en 1983. Après des années d'absence dues à des problèmes de santé, la chanteuse rassure son public sur son état, affirmant : « Je vais bien ». Son retour marque une étape significative dans sa carrière.

Michel Drucker attendait ce moment avec une émotion toute particulière. Samedi 12 septembre, l’animateur était présent à la Plenitude Arena de Nanterre pour assister au grand retour sur scène de Céline Dion, après plusieurs années loin des concerts complets. Une soirée forcément particulière pour celui qui avait accueilli la chanteuse québécoise à la télévision française dès 1983.

Quelques jours après avoir consacré un numéro spécial de Vivement dimanche à Céline Dion, Michel Drucker a cette fois retrouvé son amie face à son public, pour un retour très attendu après les graves problèmes de santé qui ont bouleversé sa carrière.

Michel Drucker présent 43 ans après leur première rencontre

L’histoire entre Michel Drucker et Céline Dion remonte à 1983. La chanteuse n’a alors que 15 ans lorsqu’elle apparaît dans Champs-Élysées, l’émission emblématique de l’animateur. Michel Drucker assiste ainsi aux premiers pas français de celle qui deviendra quelques années plus tard une star mondiale.

43 ans après cette première rencontre, il était dans la salle pour assister au grand retour de Céline Dion sur scène⁠.

Michel Drucker n’a pas caché son émotion devant la capacité de son amie à retrouver son public après une période particulièrement difficile : « Elle revient plus forte que jamais. »

« Elle revient plus forte que jamais »

Pour l’animateur, voir Céline Dion à nouveau capable d’assurer un véritable concert constitue un moment particulièrement fort. La chanteuse a retrouvé une scène, ses musiciens et surtout son public, après des années marquées par les incertitudes entourant sa santé.

Céline Dion est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui l’avait contrainte à interrompre ses projets de tournée. Pendant plusieurs années, la possibilité même de la revoir assurer un concert complet était devenue incertaine.

Son retour avait commencé de manière spectaculaire lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, en juillet 2024. Depuis la tour Eiffel, elle avait interprété L’Hymne à l’amour, offrant sa première grande prestation publique depuis l’annonce de sa maladie. Mais cette apparition restait une performance unique. Retrouver un véritable concert représente une étape supplémentaire dans son retour.

Céline Dion rassure son public : « Je vais bien »

Face aux spectateurs, Céline Dion a elle-même évoqué son état de santé. Sans éluder les années difficiles qu’elle vient de traverser, elle a tenu à rassurer directement son public : « Il y a une chose que je peux vous dire en trois mots : je vais bien. »

La chanteuse a également rappelé combien ce retour représentait un objectif personnel après des années de soins et de travail pour retrouver ses capacités vocales et physiques. Très émue, elle a résumé ce chemin par quelques mots : « C’était une promesse. Je suis debout, sur scène. Merci tellement. »

Son dernier concert complet remontait à 2020, dans le cadre du Courage World Tour. La pandémie avait d’abord interrompu la tournée avant que ses problèmes de santé ne rendent impossible sa reprise.

Un retour particulièrement émouvant pour Michel Drucker

Pour Michel Drucker, l’émotion dépasse donc largement celle d’un simple spectateur. L’animateur a connu Céline Dion adolescente, bien avant ses triomphes internationaux, ses tournées mondiales et ses dizaines de millions d’albums vendus. Il l’a vue traverser les différentes étapes de sa carrière et les épreuves qui ont marqué ces dernières années. La retrouver aujourd’hui devant son public donne une dimension particulière à leurs 43 années de relation…