Australie : un homme grièvement blessé après une attaque de requin

Un homme d’une cinquantaine d’années subit une attaque de requin à Glenfield Beach, Australie, et est hospitalisé dans un état grave mais stable. Les autorités, alertées après l’incident, mettent en garde la population face à une série d'attaques de requins récentes, liées à une augmentation de la fréquentation des plages.

Un homme d’une cinquantaine d’années a été victime d’une attaque de requin lundi à Glenfield Beach, dans l’ouest de l’Australie. Les secours l’ont transporté d’urgence à l’hôpital, où il se trouve dans un état grave mais stable, selon les autorités sanitaires citées par le média public ABC.

Les services de secours ont été alertés vers 9h45, heure locale, après l’attaque survenue sur cette plage située à environ 400 kilomètres au nord de Perth. Les autorités ont appelé la population à « prendre des précautions supplémentaires » dans le secteur, alors que les circonstances précises de l’attaque restent à établir.

Une série d’attaques ces derniers mois

Cette nouvelle attaque intervient après plusieurs incidents graves recensés en Australie. Un enfant de 12 ans est notamment mort en janvier après avoir été mordu par un requin dans la baie de Sydney. En mai et juin, trois plongeurs ont également été mortellement attaqués, dont deux dans l’État d’Australie-Occidentale.

Les chercheurs estiment que l’augmentation du nombre de personnes fréquentant les côtes australiennes et la hausse de la température de l’eau pourraient modifier les déplacements des requins et contribuer à l’augmentation des blessures. Une base de données consacrée aux interactions entre humains et requins recense près de 1 300 incidents en Australie depuis 1791, dont plus de 260 mortels.