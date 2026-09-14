Trump réaffirme son soutien à la réunification irlandaise malgré les réticences britanniques

Donald Trump réitère son soutien à la réunification de l'Irlande, défiant les réticences britanniques et les objections du maire de Manchester, Andy Burnham. Il considère l'unification comme une solution naturelle, malgré la sensibilité politique de la question et le refus du gouvernement britannique d'organiser un référendum.

Le président américain a renouvelé dimanche son appel à l’unification de l’Irlande du Nord et de la République d’Irlande, balayant l’opposition du maire de Manchester Andy Burnham à la tenue d’un référendum sur le sujet.

Donald Trump ne lâche pas le dossier irlandais. Interrogé dimanche sur la position d’Andy Burnham, qui s’est prononcé contre un référendum sur la réunification, le président américain a écarté ces objections d’une formule lapidaire : « Tout le monde dit ça. Puis les choses arrivent. »

Trump avait déjà exprimé sa sympathie pour l’idée d’une Irlande unie, et il a cette fois précisé sa pensée. « Il me semble que l’une des choses les plus naturelles qui soit serait de les réunir », a-t-il déclaré à propos du rapprochement entre Belfast et Dublin.

Le président américain a également affirmé que « beaucoup de gens » partageaient son point de vue, sans préciser à qui il faisait référence. La question de la réunification reste politiquement sensible des deux côtés de la frontière irlandaise, et le gouvernement britannique n’a jusqu’ici montré aucune disposition à organiser un tel scrutin.