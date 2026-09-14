MONDE

Trump réaffirme son soutien à la réunification irlandaise malgré les réticences britanniques

Par

1 minute de lecture

Trump réaffirme son soutien à la réunification irlandaise malgré les réticences britanniques
Trump réaffirme son soutien à la réunification irlandaise malgré les réticences britanniques

Le président américain a renouvelé dimanche son appel à l’unification de l’Irlande du Nord et de la République d’Irlande, balayant l’opposition du maire de Manchester Andy Burnham à la tenue d’un référendum sur le sujet.

Donald Trump ne lâche pas le dossier irlandais. Interrogé dimanche sur la position d’Andy Burnham, qui s’est prononcé contre un référendum sur la réunification, le président américain a écarté ces objections d’une formule lapidaire : « Tout le monde dit ça. Puis les choses arrivent. »

Trump avait déjà exprimé sa sympathie pour l’idée d’une Irlande unie, et il a cette fois précisé sa pensée. « Il me semble que l’une des choses les plus naturelles qui soit serait de les réunir », a-t-il déclaré à propos du rapprochement entre Belfast et Dublin.

Le président américain a également affirmé que « beaucoup de gens » partageaient son point de vue, sans préciser à qui il faisait référence. La question de la réunification reste politiquement sensible des deux côtés de la frontière irlandaise, et le gouvernement britannique n’a jusqu’ici montré aucune disposition à organiser un tel scrutin.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une