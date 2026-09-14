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Le yen japonais au plus haut depuis six mois, les voyages bon marché menacés

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Le yen japonais au plus haut depuis six mois, les voyages bon marché menacés
Le yen japonais au plus haut depuis six mois, les voyages bon marché menacés

Le yen a atteint son niveau le plus élevé face au dollar américain et au dollar australien depuis six mois, après des interventions coordonnées de Tokyo et Washington pour soutenir la devise nippone.

Pendant des années, la faiblesse du yen a constitué l’une des rares certitudes des marchés de change mondiaux. Les voyageurs australiens en ont largement profité, le Japon s’imposant comme une destination accessible grâce à un taux de change particulièrement favorable. Cette période touche peut-être à sa fin.

En quelques semaines, la tendance s’est inversée. Tokyo et Washington sont intervenus conjointement pour soutenir la monnaie japonaise, longtemps malmenée, ce qui a provoqué un rebond notable. Le yen a désormais atteint son plus haut niveau depuis six mois face aux deux devises.

Pour les touristes australiens qui avaient fait du Japon leur destination de prédilection en partie grâce au pouvoir d’achat offert par un yen déprimé, ce retournement change la donne. Un séjour à Tokyo ou à Kyoto coûtera mécaniquement plus cher qu’au cours des dernières années, où le différentiel de change rendait hôtels, restaurants et transports particulièrement abordables.

Les marchés de change restent imprévisibles, et rien ne garantit que cette remontée du yen se prolonge. Mais l’intervention coordonnée des autorités japonaises et américaines signale une volonté politique de ne plus laisser la devise se déprécier indéfiniment.

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