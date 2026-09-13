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Législatives en Suède : la gauche devance la droite selon les premières estimations

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Législatives en Suède : la gauche devance la droite selon les premières estimations
Législatives en Suède : la gauche devance la droite selon les premières estimations

Les partis de centre-gauche arrivent en tête des élections législatives suédoises avec 51,3 % des voix, selon les sondages de sortie des urnes publiés dimanche soir. L’extrême droite des Démocrates de Suède reculerait pour la première fois depuis son entrée au Parlement en 2010.

Près de huit millions d’électeurs suédois étaient appelés aux urnes ce dimanche pour trancher entre deux blocs : l’opposition de centre-gauche conduite par Magdalena Andersson et la coalition de droite du Premier ministre sortant Ulf Kristersson, soutenue par les Démocrates de Suède.

À la fermeture des bureaux de vote, le sondage de sortie des urnes réalisé par la télévision publique suédoise créditait le bloc de gauche de 51,3 % des suffrages, contre 46,8 % pour l’alliance de droite et d’extrême droite. Un écart qui, s’il se confirmait au dépouillement, marquerait un renversement de majorité au Parlement.

Le recul des Démocrates de Suède constitue l’autre fait saillant de la soirée. Le parti nationaliste, qui avait progressé sans discontinuer depuis son entrée au Riksdag en 2010, accuserait pour la première fois une baisse de ses scores. Le dépouillement des bulletins se poursuivait dans la nuit et les résultats définitifs n’étaient pas encore connus au moment de la publication de ces premières estimations.

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