« Pénalité maternelle » : le HCE alerte sur l’impact durable de la maternité sur la carrière des femmes

Le Haut Conseil à l'Égalité met en lumière une « pénalité maternelle » affectant durablement les carrières des femmes, avec une baisse des revenus et des opportunités de promotion après la maternité. Il propose 45 recommandations pour lutter contre ces inégalités, soulignant la nécessité d'une répartition plus équitable des responsabilités parentales.

Devenir mère continue de provoquer un décrochage professionnel et financier durable. Dans un rapport intitulé Du plancher collant au plafond de mère, publié mercredi 9 septembre, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes décrit une « pénalité maternelle » qui se manifeste par une baisse des revenus, un recours plus fréquent au temps partiel et un accès plus difficile aux promotions. Cette situation ne relèverait pas d’une « fatalité biologique », mais d’une organisation sociale faisant encore largement reposer la parentalité sur les femmes.

Dans les dix années suivant la naissance d’un premier enfant, les revenus professionnels des femmes diminuent de 38 % par rapport à la trajectoire qu’elles auraient connue sans enfant, tandis que ceux des hommes restent globalement inchangés. La parentalité expliquerait ainsi près de 90 % des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes en France. Cette pénalité résulte à la fois d’une moindre présence sur le marché du travail, d’une réduction du nombre d’heures travaillées et de l’acceptation d’emplois moins rémunérés, mais jugés plus compatibles avec les contraintes familiales.

Quarante-cinq propositions pour briser le « plafond de mère »

Le HCE formule 45 recommandations destinées à agir dès l’école, dans les entreprises et au sein des familles. L’institution préconise notamment des campagnes régulières de contrôle des pratiques de recrutement, une meilleure formation des services de ressources humaines et un renforcement de la lutte contre les discriminations liées à la grossesse. Elle propose également d’intégrer davantage la question du partage des tâches domestiques dans les enseignements et de mieux orienter les filles vers les filières scientifiques, techniques et numériques, qui offrent généralement des carrières plus rémunératrices.

Pour mieux répartir la charge parentale, le Haut Conseil recommande l’instauration d’un « mois solo du second parent », non transférable et pris à un moment différent du congé de la mère. L’objectif serait d’éviter que celle-ci devienne automatiquement le parent de référence. Le rapport propose aussi un rendez-vous obligatoire d’autonomie patrimoniale avant certains engagements conjugaux ou immobiliers. Une femme en couple sur cinq ne disposerait pas d’un compte bancaire personnel, tandis que 30 % ignoreraient le revenu exact de leur partenaire. Pour le HCE, réduire la pénalité maternelle suppose donc de faire de la parentalité une responsabilité collective, assumée par les deux parents, les employeurs et les pouvoirs publics.