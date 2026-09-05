C’était un 5 septembre : la naissance miraculeuse du futur Roi-Soleil

Louis Dieudonné, futur Louis XIV, naît le 5 septembre 1638, au château de Saint-Germain-en-Laye, au terme d’un mariage difficile entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Cette naissance est perçue comme un miracle, annonçant un règne de 72 ans qui marquera l’apogée de la France sur le plan politique et culturel.

Le 5 septembre 1638, Louis Dieudonné, futur Louis XIV, naît au château de Saint-Germain-en-Laye, à l’ouest de Paris, un événement accueilli comme un véritable miracle par ses parents Louis XIII et Anne d’Autriche, mariés depuis plus de vingt-deux ans sans héritier.

Le mariage du roi et de la reine, tous deux âgés de 37 ans au moment de cette naissance, traversait depuis longtemps une période de mésentente et de stérilité qui inquiétait l’ensemble de la cour de France. Selon une légende restée célèbre, quoique jamais formellement établie, la conception de l’enfant serait survenue par un heureux hasard, un soir d’orage de décembre 1637, lorsque le roi, surpris par les intempéries alors qu’il rentrait de la chasse, aurait été contraint de passer la nuit au Louvre où se trouvait justement la reine.

Le deuxième prénom donné à l’enfant, Dieudonné, atteste directement du caractère quasi providentiel attribué à cette naissance inespérée par ses contemporains, qui voyaient dans cet heureux événement un signe de la protection divine sur le royaume de France.

Un règne de soixante-douze ans qui portera la France à son apogée

Après une régence troublée assurée par sa mère Anne d’Autriche puis par le cardinal Mazarin durant sa minorité, Louis XIV n’assumera personnellement le pouvoir qu’à la mort de ce dernier, en 1661, s’entourant alors de ministres dévoués comme Colbert et Louvois pour mener la France vers son apogée politique, militaire et culturelle.

Ce règne, resté le plus long de l’histoire de la monarchie française, imposera durablement l’image du Roi-Soleil comme symbole absolu de la puissance et du prestige de la France à travers toute l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles.