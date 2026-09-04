Aide à domicile : APF France handicap réclame un « Grenelle » face à un secteur en crise

APF France handicap demande l’organisation d’un « Grenelle de l’aide à domicile » afin de répondre aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et âgées. Cette revendication intervient après la septième Conférence nationale du handicap, organisée vendredi 4 septembre à Bobigny en présence d’Emmanuel Macron.

Le chef de l’État a présenté 65 mesures que le gouvernement devra mettre en œuvre avant la fin de l’année. Elles doivent notamment simplifier les gestes du quotidien, renforcer l’accessibilité des services numériques et permettre aux personnes handicapées de se déplacer, de payer ou d’effectuer leurs démarches avec davantage d’autonomie.

Le manque de professionnels menace l’autonomie

Un chantier prioritaire doit être consacré à l’aide à domicile, secteur confronté à des difficultés persistantes de recrutement. Les métiers concernés restent marqués par des rémunérations faibles, une reconnaissance insuffisante et des conditions de travail exigeantes. Cette pénurie limite directement l’accompagnement disponible pour les personnes dépendantes, particulièrement pendant les crises sanitaires ou les épisodes de canicule.

APF France handicap souhaite désormais une concertation nationale associant l’État, les collectivités, les employeurs, les salariés et les bénéficiaires. L’enjeu est considérable : selon les critères retenus, entre 5,7 et 18,2 millions de personnes âgées d’au moins cinq ans vivent avec une forme de handicap en France. L’efficacité des annonces présidentielles dépendra donc des moyens financiers mobilisés et de la capacité à rendre ces professions plus attractives.