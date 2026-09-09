PSG – «Trois Ligues des champions, c’est historique»: Marquinhos affiche l’ambition d’un troisième sacre consécutif

Le Paris Saint-Germain ne veut pas s’arrêter à deux. À quelques heures de l’entrée en lice du double champion d’Europe face au Slovan Bratislava, ce mercredi à 21h au Parc des Princes, Marquinhos a évoqué sans détour la possibilité de voir le PSG remporter une troisième Ligue des champions consécutive.

Le capitaine parisien mesure parfaitement la portée d’un tel exploit : « C’est très difficile de gagner une Ligue des champions, deux c’est encore plus dur, et trois c’est historique. » Une déclaration qui fixe le niveau d’ambition du PSG au moment de remettre son titre en jeu.

Marquinhos : « Trois, c’est historique »

Le PSG avait remporté la première Ligue des champions de son histoire en écrasant l’Inter Milan 5-0⁠ le 31 mai 2025 à Munich. Un an plus tard, Paris avait réussi à conserver son trophée en battant Arsenal aux tirs au but en finale à Budapest⁠, après un match nul 1-1.

Deux titres européens consécutifs qui ont complètement changé le statut du club parisien. Mais Marquinhos refuse que le PSG se contente de ce qu’il a déjà accompli. « Si on veut gagner une nouvelle fois, il faut être très exigeant. On doit encore élever notre niveau de jeu, cette saison sera encore plus difficile que les autres. »

Et le Brésilien prévient : « Nous ferons tout, dès le premier match, pour aller encore au bout de cette compétition. »

« Il faut oublier ce que l’on a déjà gagné »

Marquinhos insiste également sur un point : les deux Ligues des champions déjà remportées ne doivent pas devenir un frein. Le capitaine demande à ses coéquipiers de repartir avec la même exigence que lors des deux campagnes précédentes.

« On ne se repose jamais sur nos acquis. », explique-t-il, avant d’ajouter : « On doit donner notre maximum chaque jour, à chaque match et à chaque entraînement. On doit prouver sans arrêt. »

Le défenseur brésilien estime que Luis Enrique joue un rôle essentiel dans cette exigence quotidienne. « Le coach réalise un très bon management depuis qu’il est là, on sait toujours à quoi s’attendre. »

Le message est le même lorsqu’il évoque le début de saison parisien : personne n’est épargné par les corrections demandées. « Nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes, le coach sait nous dire la vérité aussi, on sait ce qu’on doit améliorer. »

Le PSG veut commencer fort face au Slovan Bratislava

La défense du titre débute ce mercredi soir au Parc des Princes face au Slovan Bratislava. Pour Marquinhos, pas question d’attendre les grandes affiches européennes pour lancer véritablement la saison : « On est très motivés, la compétition recommence, une nouvelle page à écrire. On va vouloir réaliser de belles choses encore. »

Le capitaine parisien insiste surtout sur l’importance de ne pas rater cette première journée : « Il est très important de bien la démarrer, donc nous devons réaliser un bon match. »

Retrouver le Parc des Princes pour lancer la compétition constitue également un rendez-vous particulier. « On est heureux de retrouver nos supporters au Parc, on sait que ce sont des matches et des rendez-vous importants pour eux. On va tout faire pour prendre les trois points. »

Un troisième sacre pour réaliser un exploit rarissime

Une troisième victoire consécutive placerait le PSG dans une catégorie encore différente. Depuis le passage à la Ligue des champions en 1992, le Real Madrid est le seul club à avoir remporté la compétition trois années de suite, en 2016, 2017 et 2018.

Paris peut donc égaler cette performance en 2027. Une perspective presque inimaginable lorsque le club cherchait encore sa première victoire européenne il y a à peine deux ans. Après le premier sacre contre l’Inter Milan⁠ puis la deuxième Ligue des champions décrochée face à Arsenal⁠, le PSG se retrouve désormais en position de poursuivre une série historique.

Marquinhos, lui, sait que rien ne sera automatique. « C’est aussi une question d’ambition, de motivation et de philosophie. » Pour le capitaine parisien, la méthode reste donc la même : oublier les trophées déjà rangés dans la vitrine et repartir à leur conquête.

La troisième campagne commence ce soir contre le Slovan Bratislava. Avec une idée désormais assumée par le capitaine du PSG : après deux sacres consécutifs, aller en chercher un troisième.