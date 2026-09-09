— Ligue des champions: double champion d’Europe en titre, le PSG lance ce soir sa quête d’un triplé historique

Le Paris Saint-Germain remet sa couronne en jeu. Double champion d’Europe en titre, le PSG débute sa Ligue des champions 2026-2027 ce mercredi à 21h, au Parc des Princes, face au Slovan Bratislava. Après avoir remporté la compétition en 2025 puis conservé son trophée en 2026, Paris peut désormais viser une troisième Ligue des champions consécutive.

Le club parisien avait décroché la première Ligue des champions de son histoire le 31 mai 2025 en écrasant l’Inter Milan 5-0. Un an plus tard, le 30 mai 2026, le PSG avait réussi à conserver sa couronne en battant Arsenal aux tirs au but à Budapest, après un match nul 1-1 au terme de la prolongation. Paris était alors devenu le premier club français à compter deux Ligues des champions.

Après 2025 et 2026, le PSG rêve déjà de 2027

Le défi est désormais encore plus grand. Depuis l’apparition de la Ligue des champions sous son format moderne en 1992, seul le Real Madrid a réussi à remporter trois éditions consécutives, en 2016, 2017 et 2018. Le PSG a donc la possibilité de rejoindre les Madrilènes en cas de nouveau sacre en 2027.

Cette ambition avait été affichée dès les célébrations du deuxième titre. Le lendemain de la victoire contre Arsenal, lors de la parade organisée au Champ-de-Mars avec la Ligue des champions, Ousmane Dembélé avait lancé devant les supporters : « On revient l’année prochaine pour la troisième. » Un peu plus de trois mois plus tard, cette quête commence réellement.

Le Slovan Bratislava pour lancer la campagne parisienne

Pour son entrée dans la compétition, le PSG bénéficie d’un premier match à domicile face au Slovan Bratislava. Le club slovaque retrouve la phase de ligue de la Ligue des champions après sa première participation sous ce format lors de la saison 2024-2025.

Sur le papier, Paris part largement favori, mais le Slovan arrive au Parc des Princes après avoir franchi les qualifications européennes pour rejoindre les 36 clubs engagés dans cette nouvelle phase de ligue. Le PSG devra donc immédiatement assumer son nouveau statut : celui d’une équipe que tous ses adversaires veulent désormais faire tomber.

Les deux clubs se sont déjà affrontés en compétition européenne. C’était lors de la Ligue Europa 2011-2012. Après un 0-0 à Bratislava, le PSG avait remporté le match retour 1-0 au Parc des Princes.

Un calendrier beaucoup plus difficile après Bratislava

La difficulté va rapidement augmenter pour les Parisiens. Le tirage de la Ligue des champions a notamment réservé Barcelone et Manchester City au PSG. Après Bratislava, Paris se déplacera à Manchester City le 14 octobre avant de recevoir le FC Barcelone le 20 octobre.

Le PSG se rendra ensuite à Villarreal le 3 novembre, recevra la Roma le 25 novembre puis se déplacera à Aston Villa le 8 décembre. La phase de ligue se terminera en janvier avec un déplacement à Côme le 20 janvier et la réception de Galatasaray le 27 janvier.

Paris devra donc rapidement engranger des points face au Slovan avant d’aborder plusieurs affiches beaucoup plus relevées.

Paris arrive avec deux Ligues des champions et une équipe toujours dominante

Le PSG commence cette saison européenne avec une dimension totalement différente de celle qui était encore la sienne il y a deux ans. En 2025, Paris cherchait toujours sa première Ligue des champions. En septembre 2026, le club en possède deux et défend son titre pour la deuxième saison consécutive.

Cette domination s’est également retrouvée dans les distinctions individuelles. Après son nouveau sacre européen, le PSG a de nouveau placé un nombre impressionnant de joueurs parmi les candidats au Ballon d’Or 2026. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz et Vitinha figurent notamment parmi les joueurs parisiens retenus dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2026.

Dembélé, lui-même tenant du Ballon d’Or, avait d’ailleurs estimé avant l’annonce de la liste que le trophée individuel pouvait encore rester à Paris : « Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du PSG. »

Le PSG repart à zéro ce soir

Les deux trophées déjà remportés ne donnent évidemment aucun avantage comptable au PSG dans cette nouvelle édition. Comme les 35 autres équipes engagées, Paris repart avec zéro point et huit matches à disputer lors de la phase de ligue.

Les huit premiers du classement se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place devront passer par les barrages, tandis que les douze derniers seront éliminés.

Pour le PSG, le chemin vers une éventuelle troisième couronne européenne commence donc ce mercredi soir au Parc des Princes. Après l’Inter Milan en 2025 et Arsenal en 2026, Paris rêve désormais de réaliser en 2027 ce qu’un seul club a réussi dans l’ère moderne de la Ligue des champions : gagner le trophée trois années de suite.