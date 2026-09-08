Ballon d’Or 2026: Dembélé refuse de voter pour lui-même et donne son top 3 avec Kvaratskhelia, Kane et Mbappé

Ousmane Dembélé ne votera pas pour lui-même pour le Ballon d'Or 2026 et révèle son top 3 : Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane et Kylian Mbappé. Il estime que le trophée demeurera au PSG, en dépit des performances individuelles de Mbappé, qui n'a pas remporté de titre cette saison.

Ousmane Dembélé ne compte pas faire campagne pour conserver son Ballon d’Or. À quelques heures de l’annonce de la liste des 30 nominés au Ballon d’Or 2026⁠, l’attaquant du Paris Saint-Germain a livré son propre classement à L’Équipe. Pour lui, le trophée devrait rester au PSG et son trio est composé de Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane et Kylian Mbappé.

Dembélé voit encore un Parisien gagner

Tenant du titre après son sacre en 2025, Ousmane Dembélé se montre catégorique sur l’identité du futur vainqueur : il imagine encore un joueur du PSG soulever le trophée : « Je ne pense pas qu’il soit indécis ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du PSG. »

Une conviction qui place forcément Khvicha Kvaratskhelia parmi les principaux candidats. Le Géorgien est d’ailleurs également le choix de Michel Platini. Le triple Ballon d’Or avait récemment expliqué qu’il mettait « une petite pièce » sur Kvaratskhelia pour le Ballon d’Or 2026⁠.

Kvaratskhelia, Kane et Mbappé : son top 3

Lorsqu’on lui demande de donner son podium, Dembélé ne cite pas son propre nom : « Mon top 3 ? Kvara, Harry Kane et je pense Kylian Mbappé. » Kvaratskhelia arrive donc en tête de sa réponse, devant Harry Kane et Kylian Mbappé. Trois joueurs qui figurent parmi les principaux prétendants annoncés à sa succession.

Le capitaine des Bleus arrive donc troisième, alors qu’il vient lui-même d’assumer ses ambitions avec une grande arrogance pour un joueur n’ayant rien gagné cette saison. L’attaquant du Real Madrid a déclaré : « Je suis le meilleur joueur du monde. Le Ballon d’Or ? Les gens m’en parlent dans la rue »⁠.

Olise, Yamal, Fabian Ruiz et Pacho également dans la discussion

Dembélé ne limite pas la course à trois joueurs. Il évoque Michael Olise, Lamine Yamal, Fabian Ruiz et insiste particulièrement sur le cas de son coéquipier Willian Pacho : « Michael Olise peut être dedans car il a fait une saison incroyable, Lamine Yamal, Fabian Ruiz. Et Pacho, j’espère qu’on ne va pas l’oublier cette année. »

Fabian Ruiz fait effectivement partie des noms régulièrement cités parmi les candidats, tout comme Lamine Yamal et Michael Olise. La course au Ballon d’Or 2026 apparaît particulièrement ouverte⁠, avant la révélation officielle des 30 nominés ce mardi.

Mbappé, une bonne saison individuelle mais aucun trophée

Le cas Mbappé reste particulier. Le Français a accumulé les buts mais a terminé la saison 2025-2026 sans trophée collectif. Michel Platini l’a lui-même résumé : « Kylian a fait une saison formidable, il a été meilleur buteur partout, malheureusement ils diront qu’il n’a rien gagné. »

Un contraste d’autant plus marquant que depuis le départ de Mbappé, le PSG a remporté deux Ligues des champions consécutives⁠, alors que l’attaquant vient de boucler une saison blanche avec le Real Madrid.

Dembélé n’en tient visiblement pas rigueur à son ancien coéquipier : Mbappé reste dans son top 3. Mais son premier choix est bien Kvaratskhelia. Et sur un point, le Ballon d’Or 2025 ne laisse guère de place au doute : selon lui, le trophée doit rester au PSG.