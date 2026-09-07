— OM : «McCourt, menteur ou incompétent?» Le Virage Sud attaque le propriétaire après un été sans recrue

Le Virage Sud de l'OM s'attaque publiquement à Frank McCourt après un été sans recrutement et un déficit record de 104,8 millions d'euros. Les supporters interpellent le propriétaire sur ses promesses de stabilité financière, tandis que l'équipe connaît un début de saison calamiteux, avec une nouvelle défaite face au Paris FC.

La colère monte encore d’un cran au Stade Vélodrome. Dimanche soir, lors de la réception du Paris FC, le Virage Sud a déployé plusieurs banderoles visant directement Frank McCourt. Le message principal confronte une déclaration du propriétaire américain datant du 10 avril à la situation financière et sportive de l’Olympique de Marseille cinq mois plus tard : « 10-04-26 : L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe ! Bilan au 06-09-26 : déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter ! McCourt : menteur ou incompétent ? »

Une banderole déployée après une dizaine de minutes de jeu, dans une soirée déjà catastrophique pour l’OM, finalement battu 3-2 à domicile par le Paris FC. Dans le Virage Nord, un message encore plus court a également visé l’Américain : « McCourt sold out ».

Le Virage Sud ressort les déclarations de McCourt du 10 avril

La date inscrite sur la banderole n’a pas été choisie au hasard. Le 10 avril dernier, Frank McCourt était au Vélodrome pour présenter Stéphane Richard comme nouveau président de l’OM. Interrogé sur la situation économique du club, le propriétaire avait alors voulu se montrer extrêmement rassurant. « Marseille est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe », avait-il affirmé, assurant également que l’OM ne supportait pas de dette importante. Dans le même temps, il reconnaissait pourtant la nécessité d’améliorer la gestion financière et ouvrait la porte à l’arrivée d’un partenaire stratégique. Cinq mois plus tard, les supporters ont donc décidé de lui renvoyer publiquement ses propres mots.

104,8 millions d’euros de pertes, le déficit record de l’ère McCourt

Le terme « déficit record » affiché par le Virage Sud repose sur un chiffre précis. Les comptes de l’exercice 2024-2025 font apparaître une perte nette de 104,8 millions d’euros pour l’Olympique de Marseille. Il s’agit du déficit le plus important enregistré par le club depuis le rachat par Frank McCourt en 2016. La situation a conduit la DNCG à intervenir à l’approche de la saison 2026-2027. Après avoir d’abord prononcé un sursis à statuer le 23 juin dans l’attente d’éléments supplémentaires, le gendarme financier du football français a finalement décidé, trois jours plus tard, d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation de l’OM. Un changement radical quelques mois seulement après les déclarations rassurantes de McCourt.

Zéro recrue et une longue série de départs

La formule « liquidation de l’effectif » appartient aux supporters, mais elle fait référence à un mercato réellement hors norme. Marseille a terminé le marché estival sans recruter un seul joueur, ni sous la forme d’un transfert, ni d’un prêt, ni d’une option d’achat levée. Au moment de la fermeture du marché, l’OM est même l’un des deux seuls clubs des cinq grands championnats européens dans cette situation, avec l’Athletic Bilbao. Dans l’autre sens, Mason Greenwood, Facundo Medina, Quinten Timber, Geronimo Rulli, Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi ont notamment quitté Marseille. Bilal Nadir est également parti, tandis que Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri sont retournés dans leurs clubs respectifs après leurs prêts.

Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a donc traversé son premier mercato marseillais sans pouvoir enregistrer la moindre arrivée, alors que le projet sportif avait déjà été profondément remanié après le départ de Pablo Longoria et celui de Medhi Benatia.

Les supporters avaient déjà prévenu McCourt

Cette nouvelle offensive des tribunes n’est pas isolée. Dès le mois de mars, après une nouvelle déception sportive, des supporters historiques du Virage Sud avaient prévenu que leur colère allait « déborder ». Le 21 août, lors de la réception de Strasbourg, les ultras avaient de nouveau directement interpellé Frank McCourt : « Des centaines de millions d’euros investis depuis 10 ans, mais pour quels résultats ? Pas de titre, pas d’équipe, pas d’ambition… uniquement des désillusions et des humiliations. »

Dimanche, le ton est devenu encore plus personnel. Cette fois, les supporters ne se contentent plus de dresser le bilan sportif du propriétaire américain. Ils opposent noir sur blanc ses déclarations du printemps à la réalité de septembre et lui posent directement la question : « McCourt : menteur ou incompétent ? » Et sur le terrain, la soirée n’a rien fait pour apaiser le Vélodrome : après la défaite 2-0 à Monaco, l’OM vient de perdre une deuxième fois en trois journées de Ligue 1, cette fois à domicile face au Paris FC. Marseille ne compte que trois points après trois matchs.