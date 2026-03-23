— OM : Pablo Longoria quitte Marseille, le club officialise un accord de départ

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi la fin de sa collaboration avec Pablo Longoria. Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le club phocéen a annoncé que « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ », mettant un terme à l’aventure du dirigeant espagnol, déjà sorti de la présidence opérationnelle de l’OM à la fin du mois de février.

Arrivé à l’été 2020, Longoria avait pris la présidence en février 2021

Pablo Longoria avait rejoint l’Olympique de Marseille en juillet 2020 comme directeur général délégué chargé du football, avant d’entrer officiellement en fonctions au début du mois d’août. Moins d’un an plus tard, le 26 février 2021, il avait été nommé président du directoire et président du club en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, dans le cadre d’une réorganisation annoncée par Frank McCourt.

Un mandat marqué par deux campagnes ratées de Ligue des champions

Sous sa présidence, l’OM a signé une demi-finale de Ligue Europa Conférence en 2022 face au Feyenoord et une demi-finale de Ligue Europa en 2024 contre l’Atalanta. Le club marseillais s’est aussi qualifié à deux reprises pour la Ligue des champions, lors des saisons 2022-2023 et 2025-2026, mais s’est fait humilier à chaque fois dès la phase de poules.

Le départ de Pablo Longoria a lieu en pleine séquence de réorganisation du club. Le 11 février, Roberto De Zerbi avait quitté son poste d’entraîneur d’un commun accord avec le club. Quelques jours plus tard, dans un contexte de crise interne, plusieurs médias avaient fait état d’une mise en retrait de Longoria. Le 28 février, l’OM avait ensuite officialisé la nomination d’Alban Juster comme président du directoire dans le cadre d’une organisation intérimaire, confirmant de fait le changement de gouvernance à la tête du club.

L’OM et Longoria actent une séparation définitive

Le communiqué publié ce 23 mars formalise donc une séparation qui se dessinait depuis plusieurs semaines. Langue de bois obligé dans ces circonstances, l’OM y salue le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ses six saisons au club, tandis que le dirigeant espagnol y remercie l’institution marseillaise pour la confiance accordée, ainsi que les collaborateurs, les joueurs et les supporters qui ont accompagné son passage à Marseille.