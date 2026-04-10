— Stéphane Richard nouveau président de l’OM: «Je suis conscient du challenge»

Stéphane Richard a officiellement pris la parole ce vendredi comme nouveau président de l’Olympique de Marseille, intronisé par Frank McCourt, présenté comme « un homme de grandes valeurs, une chance pour Marseille ». L’ancien PDG d’Orange, âgé de 64 ans, prendra ses fonctions le 2 juillet, succédant à Pablo Longoria, écarté de la présidence en février après cinq années à la tête du club.

« Le lieu où convergent deux passions de ma vie »

Dès ses premiers mots, Stéphane Richard a fait part de son attachement profond à Marseille et à l’OM. « Une grande émotion. » Puis il a développé le lien personnel qui l’unit à la ville et au club : « L’OM, c’est un peu le lieu où convergent deux passions de ma vie, Marseille et le foot. Le foot, c’est peut-être moins connu. Avec mes parents, je me suis installé à Marseille quand j’avais une dizaine d’années, j’y ai fait mes études. (…) J’ai gardé des liens forts avec cette ville, ma maison est ici, je connais cette ville intimement ».

Se définissant comme « un footeux », un passionné ayant « suivi toutes les épopées du club », Stéphane Richard a résumé sa nomination comme « une sorte de dream job ». Il a également insisté sur ce que représente l’OM dans la cité phocéenne : « Je sais ce que représente l’OM. Tout la ville pense et respire pour l’OM. Je suis footeux, j’ai suivi toutes les épopées du club. Réunir mes deux amours, Marseille et le foot, c’est une sorte de dream job ».

« La qualification en Ligue des champions est capitale pour l’avenir du club. »

Conscient du contexte délicat dans lequel il arrive, le futur président n’a pas masqué l’ampleur de la tâche. « Je suis conscient du challenge. Le club fait face à de multiples défis. Tout le monde voit bien qu’on est à la croisée des chemins. La qualification en Ligue des champions est capitale pour l’avenir du club. Il y a un dialogue à reprendre avec les supporters. Il faut aussi une forme d’apaisement. Cette mission me plaît, j’aime cet exercice ».

Quatrième de Ligue 1 avant la réception de Metz ce vendredi soir, l’OM traverse une saison agitée, marquée par le départ de Pablo Longoria puis, quelques jours plus tôt, celui de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye. Stéphane Richard entend installer un climat plus serein autour du club.

« Une période de sérieux, d’apaisement et de stabilité »

« Je veux incarner une période de sérieux, d’apaisement et de stabilité », a-t-il affirmé. D’ici à son arrivée officielle le 2 juillet, il a expliqué vouloir mettre en place « une structure de transition » avec Medhi Benatia et Alban Juster, qui assurait l’intérim à la présidence depuis le départ de Longoria.

Sa ligne directrice est claire : « Ma priorité c’est de représenter pour ce club de la stabilité et réconcilier un peu tout le monde : le public, les joueurs… Je connais les contraintes économiques. Il n’y a pas de modèle soutenable dans le temps sans avoir ce sérieux. Je vais essayer d’être un homme orchestre. Il faudra prendre de bonnes décisions sur le recrutement. L’objectif immédiat, c’est accrocher une place en Ligue des champions ».

« Inscrire l’OM dans le petit groupe de clubs européens »

Au-delà de l’urgence sportive, Stéphane Richard a aussi fixé un cap plus ambitieux pour l’avenir du club : « L’ambition est claire, c’est d’inscrire l’OM dans le petit groupe de clubs européens qui ont vocation à jouer la Ligue des champions tous les ans, donc être dans le top 3 du championnat de France. Ce n’est pas seulement une question de moyens. Regardez ce qui se passe à Liverpool… Le foot n’est pas qu’une question d’argent. »