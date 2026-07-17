Le parlement japonais confirme la succession impériale réservée aux hommes

Le parlement japonais a officialisé le principe de succession masculine au trône impérial, alors que la famille impériale ne cesse de se réduire. Cette décision écarte toute perspective d’accession d’une femme au Chrysanthème.

Le parlement japonais a officialisé le principe de succession masculine au trône impérial, alors que la famille impériale ne cesse de se réduire. Cette décision écarte toute perspective d’accession d’une femme au Chrysanthème.

La Diète japonaise a gravé dans le marbre législatif la règle de succession masculine à la tête de la famille impériale. Le texte adopté par le parlement confirme que seuls les hommes pourront prétendre au trône, une position qui suscite depuis des années un débat dans l’archipel, où le nombre de membres masculins de la famille impériale ne cesse de diminuer.

La question est loin d’être anodine : la famille impériale japonaise traverse une crise démographique silencieuse. Les naissances masculines s’y font rares, et plusieurs branches collatérales ont progressivement disparu au fil des décennies. L’héritier désigné, le prince Hisahito, neveu de l’empereur Naruhito, reste à ce jour le seul homme de sa génération dans la lignée directe.

Des voix s’étaient élevées au sein de la société japonaise, et jusque dans certains cercles politiques, pour envisager une réforme permettant aux femmes de régner. L’ancienne princesse Aiko, fille unique de l’empereur Naruhito, avait notamment alimenté ce débat. Mais le parlement a tranché en faveur du statu quo, consolidant une tradition qui remonte à des siècles.

Cette décision intervient dans un contexte plus large de réflexion sur l’avenir de l’institution impériale, dont la pérennité à long terme dépend désormais d’un vivier masculin particulièrement étroit.