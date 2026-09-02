Équipe de France : la première liste de Zinédine Zidane sera dévoilée le 18 septembre à 18 heures

La Fédération française de football a fixé le rendez-vous. Zinédine Zidane dévoilera sa toute première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France le vendredi 18 septembre à 18 heures, lors d’une conférence de presse organisée au siège de la FFF, à Paris.

La date précise était particulièrement attendue depuis la nomination de Zinédine Zidane à la tête des Bleus⁠. Une première date, celle du jeudi 17 septembre, avait en effet circulé. La FFF a désormais arrêté officiellement le rendez-vous au lendemain, vendredi 18 septembre.

Rendez-vous le 18 septembre à 18 heures

Zinédine Zidane apparaîtra devant la presse à 18 heures, boulevard de Grenelle. Il dévoilera à cette occasion les joueurs retenus pour le premier rassemblement de son mandat. Cette annonce constituera le premier véritable choix sportif fort de l’ancien entraîneur du Real Madrid depuis sa prise de fonctions. Zidane a officiellement été présenté comme nouveau sélectionneur le 28 juillet, succédant à Didier Deschamps après quatorze années passées par ce dernier à la tête de l’équipe de France.

Lors de sa présentation, Philippe Diallo avait expliqué les raisons de ce choix : « Nous avons la chance d’avoir un alignement des planètes qui fait que cette légende puisse poursuivre son aventure à la tête des Bleus. » Le président de la FFF avait également confirmé la signature d’un contrat de quatre ans.

Quatre matches pour commencer l’ère Zidane

Les joueurs sélectionnés entreront immédiatement dans le vif du sujet puisque quatre rencontres de Ligue des nations figurent au programme de ce premier rassemblement. La première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus aura lieu le vendredi 25 septembre en Turquie. Trois jours plus tard, le 28 septembre, l’équipe de France se déplacera en Belgique. Les Tricolores retrouveront ensuite le Stade de France. Ils recevront l’Italie le 2 octobre, avant une nouvelle confrontation face à la Belgique, le 5 octobre à Saint-Denis. Les quatre rencontres débuteront à 20h45.

Barthez et Bettoni aux côtés de Zidane

Zinédine Zidane a également commencé à constituer l’encadrement qui doit l’accompagner durant son mandat. David Bettoni, son fidèle collaborateur et ancien adjoint au Real Madrid, figure dans son staff.

Autre visage particulièrement connu du football français : Fabien Barthez a été choisi pour s’occuper des gardiens de but. Champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000 aux côtés de Zidane, l’ancien portier des Bleus retrouve ainsi la sélection dans un nouveau rôle.

La composition définitive du staff doit être communiquée quelques jours avant la première liste, le 15 septembre.

Les premiers choix de Zidane très attendus

Le rendez-vous du 18 septembre permettra surtout de répondre aux premières interrogations concernant les choix du nouveau sélectionneur. Cadres maintenus, nouveaux joueurs convoqués, retours éventuels : la première liste donnera immédiatement des indications sur le groupe avec lequel Zidane souhaite commencer son mandat.

Après sa présentation officielle et la constitution de son staff, cette conférence de presse marquera donc le véritable départ sportif de l’ère Zidane. Le 18 septembre à 18 heures, les premiers Bleus choisis par « Zizou » seront enfin connus.