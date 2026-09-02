Assassinat de Charlie Kirk, Tyler Robinson sera jugé pour meurtre aggravé et risque toujours la peine de mort

Près d’un an après l’assassinat de Charlie Kirk⁠, la justice américaine a franchi une étape décisive. Un juge de l’Utah a ordonné mardi 1er septembre que Tyler Robinson, 23 ans, soit jugé pour l’ensemble des sept chefs d’accusation retenus contre lui, dont celui de meurtre aggravé. Le parquet pourra continuer à requérir la peine de mort. Le jeune homme a plaidé non coupable.

Charlie Kirk, 31 ans, cofondateur de l’organisation conservatrice Turning Point USA, avait été abattu le 10 septembre 2025 alors qu’il s’exprimait devant plusieurs milliers de personnes sur le campus de l’Utah Valley University, à Orem. Le militant avait été atteint par un unique tir effectué à longue distance.

Le juge estime les éléments suffisants pour organiser un procès

La décision a été rendue à Provo par le juge Tony Graf, au terme d’une audience préliminaire durant laquelle l’accusation et la défense se sont longuement opposées sur les éléments recueillis depuis le meurtre.

Le magistrat a considéré que les procureurs avaient présenté suffisamment d’éléments pour établir, à ce stade de la procédure, une cause probable concernant les sept chefs d’accusation. Cette décision ne constitue pas une déclaration de culpabilité : celle-ci devra être établie devant un jury selon le standard beaucoup plus exigeant de la preuve au-delà de tout doute raisonnable.

Après la décision du juge, Tyler Robinson a plaidé non coupable pour l’ensemble des charges. Il est notamment poursuivi pour meurtre aggravé, tir ayant causé de graves blessures, deux chefs d’entrave à la justice, deux chefs de subornation de témoin ainsi qu’une infraction liée à la commission d’un acte violent en présence d’un enfant.

La peine de mort reste sur la table

L’un des principaux enjeux de l’audience concernait la possibilité pour le parquet de maintenir sa demande de peine capitale. La défense voulait écarter cette perspective. Ses avocats ont soutenu que le tireur n’avait visé qu’une seule personne et que les éléments présentés ne permettaient pas d’établir que d’autres personnes avaient été exposées à un risque suffisamment important pour justifier la qualification de meurtre aggravé. L’avocate Staci Visser a résumé cette position devant le tribunal : « Il y a un acte. Il y a un tir. Il y a une balle. Il y a une victime. »

Le juge Tony Graf n’a pas retenu cet argument à ce stade. Il a notamment pris en considération la présence de personnes autour de Charlie Kirk au moment du tir et les conditions dans lesquelles celui-ci aurait été effectué.

Un tir effectué à plus de 120 mètres devant plus de 3 000 personnes

Pour l’accusation, le fait que Charlie Kirk ait été visé au milieu d’un rassemblement constitue précisément l’un des éléments permettant de maintenir la qualification la plus grave. Les procureurs affirment que Tyler Robinson a tiré depuis le toit d’un bâtiment situé à plus de 120 mètres de la victime, alors que plus de 3 000 personnes assistaient à l’événement.

Le procureur Ryan McBride a déclaré : « Tyler James Robinson a tiré sur Charlie Kirk et l’a tué parce qu’il était en désaccord avec lui, et il l’a fait en tirant avec un fusil de grande puissance dans une foule de plus de 3 000 personnes. » L’accusation considère qu’un tir effectué dans de telles conditions faisait courir un risque de mort à d’autres participants, même si une seule balle a été tirée et que Charlie Kirk a été la seule victime.

ADN, vidéos et messages au cœur du dossier

L’audience préliminaire, commencée en juillet, a permis aux procureurs de détailler une partie importante du dossier constitué contre Tyler Robinson. Des images de vidéosurveillance présentées devant le tribunal⁠ montrent notamment un homme que les enquêteurs identifient comme Robinson se déplaçant sur le campus puis courant sur le toit après le coup de feu.

L’accusation s’appuie également sur des éléments génétiques. Des traces d’ADN attribuées à Tyler Robinson⁠ ont été retrouvées sur des objets liés à l’enquête, notamment sur une serviette entourant le fusil découvert après le meurtre. Les enquêteurs ont par ailleurs retrouvé des inscriptions gravées sur plusieurs munitions⁠, dont des références politiques et des expressions issues de la culture Internet.

Des messages attribués à Tyler Robinson versés au dossier

Les échanges électroniques constituent une autre partie importante de l’accusation. Dans une conversation attribuée à Tyler Robinson après la mort de Charlie Kirk⁠, le jeune homme aurait reconnu être l’auteur du tir auprès de son partenaire et évoqué le fusil abandonné après les faits.

Les procureurs ont également présenté une note manuscrite dans laquelle Robinson aurait indiqué avoir eu l’occasion de tuer Charlie Kirk et l’avoir saisie. L’accusation estime que ces différents éléments, ajoutés aux vidéos et aux analyses scientifiques, forment un ensemble suffisamment solide pour justifier le renvoi devant un jury. La défense conteste cependant la portée de plusieurs de ces preuves, notamment les conclusions balistiques et l’interprétation donnée par l’accusation aux éléments censés établir une motivation politique.

La famille de Charlie Kirk présente au tribunal

Les parents de Charlie Kirk, Robert et Kathryn Kirk, ainsi que sa veuve Erika Kirk, étaient présents dans la salle d’audience lors de cette décision particulièrement attendue. La famille a qualifié le renvoi de Tyler Robinson devant un tribunal d’« étape importante dans la quête de justice de notre famille », ajoutant : « Chaque étape de cette procédure porte le poids de tout ce que le meurtre de Charlie a enlevé à sa famille, particulièrement à ses enfants, qui grandiront sans leur père. »

Une nouvelle audience est fixée au 23 octobre. Elle doit notamment permettre de déterminer la date du procès. Tyler Robinson reste présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation. S’il est reconnu coupable de meurtre aggravé, il pourra être condamné à mort.