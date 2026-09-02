Présidentielle 2027 : Gabriel Attal place l’école au cœur de sa campagne et refuse d’opposer jeunes et retraités

Gabriel Attal, lors de son intervention sur France 2, place l’éducation au centre de sa campagne présidentielle de 2027 en préconisant des augmentations de moyens pour l'école et une réforme des AESH. Il prône également l'unité intergénérationnelle et se différencie du Rassemblement National sur le port du voile.

Invité ce mardi soir sur France 2, Gabriel Attal a profité de la rentrée scolaire pour préciser plusieurs axes de sa campagne présidentielle. L’ancien Premier ministre veut renforcer les moyens consacrés à l’école, créer un véritable corps pour les AESH et refuse toute opposition entre jeunes et retraités. Il marque aussi sa différence avec le Rassemblement national sur le port du voile.

« L’école, l’éducation, c’est la mère des batailles et le premier de mes combats », a affirmé Gabriel Attal. Il estime que la baisse démographique attendue dans les dix prochaines années, avec plus d’1,5 million d’élèves en moins, ne doit pas conduire à fermer massivement des classes. Il propose au contraire d’en profiter pour réduire le nombre d’élèves par classe et améliorer le remplacement des enseignants absents.

Un « véritable corps » pour les AESH

L’ancien ministre de l’Éducation nationale souhaite également créer un véritable corps professionnel pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap. Après avoir, rappelle-t-il, augmenté leur rémunération de 100 euros net par mois lorsqu’il était ministre, Gabriel Attal veut désormais leur offrir des perspectives de carrière, des promotions et des missions élargies au sein de l’Éducation nationale.

Sur les retraites, le candidat refuse en revanche que le débat budgétaire se transforme en affrontement générationnel. « Je refuse de dresser les jeunes contre nos aînés. Je refuse de dresser nos aînés contre les jeunes », a-t-il insisté. Selon lui, le problème vient avant tout d’un système « à bout de souffle » qui doit être profondément réformé.

Gabriel Attal a enfin affiché une divergence nette avec le RN sur le voile. Il considère qu’« une femme majeure qui décide librement de porter le voile a le droit de le faire » et ne constitue pas une menace pour la République. En revanche, il veut protéger les très jeunes filles contre toute contrainte religieuse et revendique son action passée sur la neutralité à l’école, notamment avec l’interdiction de l’abaya dans les établissements scolaires.