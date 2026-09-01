Présidentielle 2027 : Céline Géraud, ancienne présentatrice de « L’Île de la tentation », rejoint Gabriel Attal

Céline Géraud, ancienne présentatrice télé et championne de judo, intègre l'équipe de campagne de Gabriel Attal pour la présidentielle de 2027 en tant que porte-parole et responsable de la communication. Son recrutement s'inscrit dans la stratégie de renouvellement du bloc central, visant à attirer des talents issus de la société civile.

Des tatamis à la télévision, puis désormais à la politique. Céline Géraud, ancienne championne de judo et figure bien connue du paysage audiovisuel français, rejoint l’équipe de campagne de Gabriel Attal pour l’élection présidentielle de 2027. Elle devient l’une de ses porte-parole et sera également chargée de la communication de l’ancien Premier ministre.

À 58 ans, Céline Géraud effectue ainsi ses premiers pas en politique. Ancienne vice-championne du monde de judo en 1986, elle a ensuite mené une longue carrière dans les médias, notamment sur France Télévisions, où elle a présenté Stade 2 et Tout le sport. Elle avait également animé L’Île de la tentation sur TF1 entre 2005 et 2008, ainsi qu’Automoto. Plus récemment, elle était passée par RMC et Europe 1 avant de créer sa propre agence de conseil en communication.

« La politique est un sport de combat »

Céline Géraud fera partie des six porte-parole choisis par Gabriel Attal pour l’accompagner dans la campagne. « La politique est un sport de combat », a-t-elle déclaré à Paris Match pour expliquer ce nouveau virage professionnel. Autour d’elle figurent notamment le policier Abdoulaye Kanté, l’avocate Rachel-Flore Pardo, la députée Violette Spillebout, le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci et le cadre de Renaissance Jad Zahab.

Avec ces recrutements, Gabriel Attal cherche à afficher une équipe renouvelée et composée de profils issus de la société civile, alors qu’il dispute à Édouard Philippe le leadership du bloc central pour 2027. L’ancien Premier ministre avait récemment expliqué que l’enjeu de l’élection n’était pas de « recréer les partis d’il y a vingt ans avec ceux d’il y a vingt ans ». L’arrivée de Céline Géraud illustre désormais concrètement cette stratégie de renouvellement.