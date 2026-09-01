Berlin attribue à la Russie l’attaque de drones contre l’aéroport de Leipzig

L’Allemagne a officiellement désigné la Russie comme responsable de l’attaque par drone survenue le 4 août à l’aéroport de Leipzig/Halle. En réponse, Berlin a annoncé la fermeture du consulat russe à Bonn et plusieurs mesures de rétorsion diplomatiques.

Un drone porteur d’un engin explosif avait été découvert le 4 août à l’aéroport de Leipzig/Halle, dans l’est de l’Allemagne, à proximité d’appareils cargo ukrainiens. L’engin n’avait pas explosé en raison d’un détonateur défaillant. Les enquêteurs soupçonnent par ailleurs qu’un second drone est entré en collision avec un avion cargo, et un troisième aurait été retrouvé aux abords de l’aéroport dix jours plus tard.

Le ministre de l’Intérieur Alexander Dobrindt a déclaré que cette attaque s’inscrivait dans le « schéma bien établi des opérations hybrides russes en Europe ». Il a précisé que l’analyse du matériel utilisé, combinée aux renseignements collectés, établissait la responsabilité de Moscou, et a averti que l’Allemagne serait probablement à nouveau visée.

Aux côtés de Dobrindt lors d’une conférence de presse à Berlin, le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul a annoncé la fermeture du consulat russe à Bonn ainsi que la résiliation du contrat de la Maison russe à Berlin, un établissement que de nombreux observateurs considèrent comme un vecteur d’espionnage et de propagande. Wadephul a également convoqué l’ambassadeur russe Sergueï Netchaïev, qui a été vu arriver au ministère peu après l’annonce. Des contrôles d’entrée renforcés pour les ressortissants russes et une pression accrue sur la flotte fantôme de Moscou, ces vieux pétroliers utilisés pour contourner les sanctions occidentales imposées après l’invasion de l’Ukraine en 2022, ont aussi été annoncés.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a promis une réponse « en miroir » aux mesures allemandes. « Berlin finance le terrorisme », a-t-elle déclaré à l’agence de presse allemande, en référence au soutien militaire et économique apporté par l’Allemagne à l’Ukraine.

L’aéroport de Leipzig/Halle est utilisé par l’armée allemande et les alliés de l’Otan pour le transport de matériel militaire. Il sert également de base à Antonov Airlines, la compagnie ukrainienne qui assure l’essentiel du fret aérien du pays, ce qui en fait une cible potentielle pour Moscou.

Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a exprimé sa « pleine solidarité » avec l’Allemagne, jugeant les preuves « claires ». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l’UE préparait des sanctions supplémentaires contre la Russie. Le Premier ministre britannique Andy Burnham a pour sa part qualifié les tentatives russes de « futiles et vouées à l’échec ».

La question devait être abordée lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE en Irlande dans la journée de mardi.

Cette annonce intervient dans un contexte politique sensible pour le gouvernement du chancelier Friedrich Merz. Une élection régionale dans le Land de Saxe-Anhalt, dans l’est du pays, pourrait porter pour la première fois l’AfD au pouvoir à l’échelon régional. Ce parti, principale force d’opposition en Allemagne, réclame l’arrêt du soutien à l’Ukraine et un rapprochement avec la Russie.

En marge de cette affaire, la police allemande a indiqué enquêter sur la découverte de dispositifs explosifs et incendiaires artisanaux près d’un poste de transformation électrique dans le Brandebourg, également dans l’est du pays. Une ligne électrique a été endommagée, provoquant une coupure temporaire. L’identité des auteurs reste inconnue.