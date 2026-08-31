Google Maps rebaptise le lac Ontario « Lake America » pour les utilisateurs américains

Suite à un décret de Donald Trump, Google a renommé le lac Ontario « Lake America » pour ses utilisateurs américains, tandis que le nom historique reste en vigueur pour les Canadiens. Ce changement fait écho à des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada. Les autorités ontariennes cherchent à rectifier l'affichage erroné sur leurs sites.

Google a modifié l’appellation du lac Ontario sur sa plateforme de cartographie, affichant désormais « Lake America » aux internautes situés aux États-Unis, conformément à un décret du président Donald Trump.

Quelques jours après que Donald Trump a ordonné le changement officiel du nom du lac Ontario, Google a mis à jour sa plateforme cartographique en conséquence. Les utilisateurs américains voient désormais apparaître « Lake America » à la place du nom historique, tandis que les Canadiens continuent de lire « Lake Ontario ». Les internautes situés hors des deux pays voient les deux appellations simultanément.

« Ces mises à jour suivent notre politique de longue date concernant les étendues d’eau dont le nom varie selon les pays », a précisé Google dans un bref communiqué, rappelant que le Système d’information sur les noms géographiques des États-Unis (GNIS) constitue sa référence officielle pour ce territoire.

Ce n’est pas la première fois que Google se plie à une telle décision de l’administration Trump. En 2025, la firme avait déjà rebaptisé le golfe du Mexique en « golfe d’Amérique » pour ses utilisateurs américains, ce qui avait conduit le Mexique à intenter une action en justice contre l’entreprise.

Le lac Ontario tient son nom du mot wendat « Ontari’io », signifiant « grand et beau lac ». La province canadienne d’Ontario a elle-même adopté ce toponyme en référence au plan d’eau. Trump a ordonné ce changement dans un contexte de guerre commerciale tendue entre Washington et Ottawa, après l’échec de semaines de négociations. Le Premier ministre canadien Mark Carney a justifié le retrait de son pays des pourparlers par des modifications de dernière minute jugées « injustes et non économiques », notamment des objections américaines aux lois sur l’étiquetage en français et aux obligations de contenu francophone pour les services de streaming au Québec.

La réaction canadienne ne s’est pas fait attendre. Samedi, le Premier ministre de l’Ontario Doug Ford a inauguré un nouveau panneau sur les rives du lac, portant l’inscription « Lake Ontario : maintenant et toujours », en anglais et en français. « Le président Trump peut l’appeler comme il veut, mais le reste du monde l’appellera toujours Lake Ontario », a-t-il déclaré.

Le changement de nom a toutefois débordé au nord de la frontière par un effet technique inattendu. Plusieurs sites gouvernementaux ontariens qui intègrent directement les données de Google Maps ont affiché « Lake America » automatiquement, dont celui de la Régie des alcools de l’Ontario, qui avait pourtant retiré les alcools américains de ses rayons en signe de protestation commerciale. Le ministre des Services publics de l’Ontario, Stephen Crawford, a indiqué dimanche soir que les autorités provinciales procédaient à une révision de l’ensemble de leurs sites pour rétablir le nom « Lake Ontario ».