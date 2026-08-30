Suisse : des tirs font plusieurs victimes en pleine rave party à Aarau, un dispositif exceptionnel déployé

Des tirs ont éclaté lors d'une rave party à Aarau, causant plusieurs victimes et une importante opération de secours. La police a bouclé le secteur pour sécuriser les lieux, mais les circonstances restent floues, et l'identité des tireurs ainsi que le mobile n'ont pas encore été déterminés.

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une rave party organisée à Aarau, dans le canton d’Argovie, en Suisse. La police cantonale confirme plusieurs victimes, sans communiquer pour l’heure leur nombre exact ni la gravité de leurs blessures. Un dispositif de secours et de sécurité particulièrement important a été déployé autour de l’hippodrome du Schachen, où se déroulait l’événement.

Des coups de feu peu avant 3 heures du matin

Les tirs ont éclaté peu avant 3 heures du matin sur le site de l’hippodrome d’Aarau, alors que l’« Aarauer Rave » battait son plein. L’événement techno avait débuté samedi après-midi et devait se poursuivre jusqu’à 2 heures dimanche matin. Plusieurs milliers de personnes se trouvaient sur place au cours de la soirée. La police cantonale d’Argovie a rapidement confirmé la gravité de la situation. « Aarau : coups de feu nocturnes lors d’un événement au Schachen. Plusieurs victimes. Une importante opération de police est en cours. Restez à l’écart de la zone », ont indiqué les autorités. À ce stade, la police n’a pas communiqué de bilan précis.

Des tirs en direction de la foule

Les premiers éléments communiqués par la police font état de plusieurs coups de feu tirés alors qu’une importante foule se trouvait sur le site. Vanessa Rumpold, porte-parole de la police cantonale d’Argovie, a confirmé que l’opération était concentrée sur l’hippodrome. « On ne sait pas encore exactement ce qui s’est passé », a-t-elle indiqué dans les premières heures suivant les faits. Les autorités ont confirmé plusieurs tirs et plusieurs victimes, mais les circonstances précises restent à établir. Des témoins présents à la rave ont rapporté avoir entendu plusieurs détonations successives. Certains participants auraient d’abord cru à des feux d’artifice avant de comprendre qu’il s’agissait de coups de feu. Des personnes se sont alors couchées au sol ou ont cherché à se mettre à l’abri.

Police, ambulances, pompiers et hélicoptère de l’armée

L’ampleur du dispositif déployé témoigne de la gravité de la situation. De nombreuses patrouilles de police, des ambulances et les pompiers ont été mobilisés autour de l’hippodrome. L’unité cantonale chargée des situations de catastrophe a également été engagée. Un hélicoptère Super Puma de l’armée suisse a été mobilisé dans le cadre de l’opération. Le secteur du Schachen a été largement bouclé afin de permettre aux secours et aux forces de sécurité de travailler. La piscine d’Aarau, située dans le secteur concerné, doit rester fermée jusqu’à nouvel ordre. Les autorités demandent à la population de ne pas se rendre dans le quartier du Schachen.

Qui a tiré ? Les circonstances restent inconnues

Plusieurs heures après les tirs, de nombreuses questions restent sans réponse. L’identité du ou des tireurs n’a pas été officiellement communiquée et les autorités n’ont pas encore précisé si des suspects avaient été arrêtés ou étaient activement recherchés. Le mobile est lui aussi inconnu.. La police cantonale a demandé aux personnes présentes disposant de photos ou de vidéos des événements de les transmettre aux enquêteurs, afin d’aider à reconstituer précisément le déroulement des faits.

Une rave party réunissant plusieurs milliers de personnes

L’« Aarauer Rave Vol. 7 » se déroulait sur le site de l’hippodrome du Schachen. Environ 3 500 personnes auraient participé à l’événement au cours de la soirée. Plusieurs espaces et scènes étaient consacrés à la musique électronique. Les tirs ont provoqué un mouvement de panique parmi les participants encore présents sur le site. Les forces de l’ordre ont ensuite sécurisé une vaste zone autour de l’hippodrome pendant que les secours prenaient en charge les victimes.