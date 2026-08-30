La Tunisie face à une grave pénurie d’eau malgré des pluies abondantes en début d’année

La Tunisie fait face à une crise aiguë de pénurie d’eau, malgré des pluies abondantes en début d’année. Canicule et infrastructures obsolètes aggravent la situation, conduisant à des manifestations populaires. Les autorités tentent de remédier à la situation en utilisant des camions-citernes, sans apaiser le mécontentement croissant de la population.

Les robinets sont à sec dans plusieurs régions de Tunisie, contraignant les autorités à distribuer de l’eau par camions-citernes. Canicule, coupures d’électricité et infrastructures vétustes ont déclenché des protestations à travers le pays.

La Tunisie traverse une crise d’approvisionnement en eau qui pousse la population à bout. Les fortes chaleurs combinées aux coupures de courant perturbent à la fois la distribution par les réseaux d’adduction et le fonctionnement des usines d’embouteillage, privant de nombreux habitants d’un accès fiable à l’eau potable.

Le paradoxe est frappant : le pays avait enregistré des précipitations importantes en début d’année 2026, sans que cela suffise à prévenir la situation actuelle. Des infrastructures vieillissantes, incapables d’absorber les tensions liées aux pics de consommation estivale et aux défaillances du réseau électrique, sont largement mises en cause.

Face à l’urgence, les autorités ont déployé des camions-citernes pour ravitailler les zones les plus touchées. Cette mesure d’exception n’a pas suffi à calmer la colère des habitants, qui sont descendus dans la rue pour protester contre la pénurie.