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La Tunisie face à une grave pénurie d’eau malgré des pluies abondantes en début d’année

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La Tunisie face à une grave pénurie d’eau malgré des pluies abondantes en début d’année
La Tunisie face à une grave pénurie d’eau malgré des pluies abondantes en début d’année

Les robinets sont à sec dans plusieurs régions de Tunisie, contraignant les autorités à distribuer de l’eau par camions-citernes. Canicule, coupures d’électricité et infrastructures vétustes ont déclenché des protestations à travers le pays.

La Tunisie traverse une crise d’approvisionnement en eau qui pousse la population à bout. Les fortes chaleurs combinées aux coupures de courant perturbent à la fois la distribution par les réseaux d’adduction et le fonctionnement des usines d’embouteillage, privant de nombreux habitants d’un accès fiable à l’eau potable.

Le paradoxe est frappant : le pays avait enregistré des précipitations importantes en début d’année 2026, sans que cela suffise à prévenir la situation actuelle. Des infrastructures vieillissantes, incapables d’absorber les tensions liées aux pics de consommation estivale et aux défaillances du réseau électrique, sont largement mises en cause.

Face à l’urgence, les autorités ont déployé des camions-citernes pour ravitailler les zones les plus touchées. Cette mesure d’exception n’a pas suffi à calmer la colère des habitants, qui sont descendus dans la rue pour protester contre la pénurie.

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