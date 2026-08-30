Le candidat républicain au Sénat du Michigan a menti sur Ben Laden

Mike Rogers, candidat républicain au Sénat du Michigan, est accusé d'avoir menti sur sa prétendue vue du corps d'Oussama Ben Laden dans un email de collecte de fonds. Bien qu'il laisse entendre une implication directe dans l'opération qui a tué le chef d'Al-Qaïda, il n'a jamais vu le corps, se basant seulement sur une photo.

Mike Rogers, ancien président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants et candidat républicain au Sénat du Michigan, a laissé entendre dans un email de collecte de fonds qu’il avait personnellement vu le corps d’Oussama Ben Laden. Il n’en est rien.

Dans un message adressé à ses donateurs, Mike Rogers écrit avoir « dédié sa vie à protéger les familles américaines, en travaillant dans l’ombre, en traquant les terroristes et en se tenant en première ligne de la sécurité nationale ». Une formulation qui, replacée dans le contexte de sa carrière d’officier de l’armée américaine puis d’agent spécial du FBI, suggère une implication directe dans l’opération ayant conduit à la mort du chef d’Al-Qaïda, tué lors d’un raid militaire américain sur son compound au Pakistan en 2011.

Le contenu de cet email a été rendu public par Azi Paybarah, ancien journaliste du Washington Post désormais rattaché à Straight Arrow News, qui en a partagé une capture d’écran en ligne.

Or Rogers n’a pas vu le corps d’Oussama Ben Laden de ses propres yeux, comme il l’a lui-même prétendu par ailleurs. Il a eu accès à une photographie du cadavre, ce qui constitue une réalité sensiblement différente de celle que ses déclarations publiques laissaient entendre.

Le candidat républicain brigue le siège de sénateur du Michigan, laissé vacant, face notamment à Abdul El-Sayed. Cette révélation intervient alors que la course au Sénat dans cet État est suivie de près à l’échelle nationale.