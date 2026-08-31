Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut engager un « bras de fer » avec l’Algérie

Par

1 minute de lecture

Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut engager un « bras de fer » avec l’Algérie
Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut engager un « bras de fer » avec l’Algérie

Édouard Philippe assume une ligne de fermeté à l’égard de l’Algérie. Invité de BFMTV, le candidat Horizons à l’élection présidentielle de 2027 s’est dit « personnellement favorable à la dénonciation de l’accord de 1968 » entre Paris et Alger et appelle à un rapport de force qui pourrait, selon lui, être porté à l’échelle européenne.

L’ancien Premier ministre estime qu’un « bras de fer » avec les autorités algériennes pourrait devenir nécessaire. « Il ne sera pas forcément français, mais européen », a-t-il expliqué, plaidant ainsi pour une réponse coordonnée avec les partenaires de la France.

L’accord de 1968 directement visé

Signé entre la France et l’Algérie, l’accord de 1968 organise notamment des règles spécifiques concernant la circulation, le séjour et l’emploi des ressortissants algériens en France. Édouard Philippe veut désormais remettre frontalement ce texte en cause, dans un contexte de fortes tensions régulières entre Paris et Alger.

Cette prise de position confirme le durcissement du candidat Horizons sur les questions migratoires et diplomatiques. Après avoir déjà appelé à réduire fortement l’immigration à Mayotte, Édouard Philippe cherche ainsi à imposer une ligne de fermeté dans la campagne présidentielle, avec l’Algérie comme nouveau terrain de confrontation politique.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une