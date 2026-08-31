Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut engager un « bras de fer » avec l’Algérie

Édouard Philippe assume une ligne de fermeté à l’égard de l’Algérie. Invité de BFMTV, le candidat Horizons à l’élection présidentielle de 2027 s’est dit « personnellement favorable à la dénonciation de l’accord de 1968 » entre Paris et Alger et appelle à un rapport de force qui pourrait, selon lui, être porté à l’échelle européenne.

L’ancien Premier ministre estime qu’un « bras de fer » avec les autorités algériennes pourrait devenir nécessaire. « Il ne sera pas forcément français, mais européen », a-t-il expliqué, plaidant ainsi pour une réponse coordonnée avec les partenaires de la France.

L’accord de 1968 directement visé

Signé entre la France et l’Algérie, l’accord de 1968 organise notamment des règles spécifiques concernant la circulation, le séjour et l’emploi des ressortissants algériens en France. Édouard Philippe veut désormais remettre frontalement ce texte en cause, dans un contexte de fortes tensions régulières entre Paris et Alger.

Cette prise de position confirme le durcissement du candidat Horizons sur les questions migratoires et diplomatiques. Après avoir déjà appelé à réduire fortement l’immigration à Mayotte, Édouard Philippe cherche ainsi à imposer une ligne de fermeté dans la campagne présidentielle, avec l’Algérie comme nouveau terrain de confrontation politique.