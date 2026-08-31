Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin promet un tirailleur sénégalais au Panthéon

Dominique de Villepin affirme que, s’il est élu président de la République en 2027, la première personnalité qu’il fera entrer au Panthéon sera un tirailleur sénégalais. Sans avoir encore officialisé sa candidature, l’ancien Premier ministre présente cette mesure comme un symbole de reconnaissance envers les soldats africains ayant combattu pour la France.

Créé en 1857, le corps des tirailleurs sénégalais recrutait des hommes dans plusieurs territoires d’Afrique subsaharienne, malgré une appellation laissant penser qu’ils venaient uniquement du Sénégal. Ces soldats ont participé aux deux guerres mondiales, mais également aux campagnes coloniales et aux conflits de décolonisation en Indochine et en Algérie.

Dominique de Villepin dénonce une « ingratitude » française

L’ancien ministre des Affaires étrangères estime que la France conserve une dette envers ces combattants. Il rappelle notamment le massacre de Thiaroye, en 1944, durant lequel des tirailleurs africains réclamant le versement de leurs soldes ont été tués par l’armée française. Dominique de Villepin évoque également un lien familial avec cette histoire, plusieurs de ses proches ayant combattu aux côtés de ces soldats.

Cette proposition permet à Dominique de Villepin d’installer les questions mémorielles et les relations avec l’Afrique dans son éventuelle campagne présidentielle. Si plusieurs chefs de l’État ont déjà multiplié les hommages aux tirailleurs, leur entrée au Panthéon constituerait un geste symbolique inédit, destiné à représenter collectivement l’ensemble de ces combattants.