POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin promet un tirailleur sénégalais au Panthéon

Par

2 minutes de lecture

Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin promet un tirailleur sénégalais au Panthéon
Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin promet un tirailleur sénégalais au Panthéon

Dominique de Villepin affirme que, s’il est élu président de la République en 2027, la première personnalité qu’il fera entrer au Panthéon sera un tirailleur sénégalais. Sans avoir encore officialisé sa candidature, l’ancien Premier ministre présente cette mesure comme un symbole de reconnaissance envers les soldats africains ayant combattu pour la France.

Créé en 1857, le corps des tirailleurs sénégalais recrutait des hommes dans plusieurs territoires d’Afrique subsaharienne, malgré une appellation laissant penser qu’ils venaient uniquement du Sénégal. Ces soldats ont participé aux deux guerres mondiales, mais également aux campagnes coloniales et aux conflits de décolonisation en Indochine et en Algérie.

Dominique de Villepin dénonce une « ingratitude » française

L’ancien ministre des Affaires étrangères estime que la France conserve une dette envers ces combattants. Il rappelle notamment le massacre de Thiaroye, en 1944, durant lequel des tirailleurs africains réclamant le versement de leurs soldes ont été tués par l’armée française. Dominique de Villepin évoque également un lien familial avec cette histoire, plusieurs de ses proches ayant combattu aux côtés de ces soldats.

Cette proposition permet à Dominique de Villepin d’installer les questions mémorielles et les relations avec l’Afrique dans son éventuelle campagne présidentielle. Si plusieurs chefs de l’État ont déjà multiplié les hommages aux tirailleurs, leur entrée au Panthéon constituerait un geste symbolique inédit, destiné à représenter collectivement l’ensemble de ces combattants.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une