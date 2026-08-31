POLITIQUE Présidentielle 2027

À droite, David Lisnard veut une primaire pour éviter « d’aller dans le mur »

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À droite, David Lisnard veut une primaire pour éviter « d’aller dans le mur »
À droite, David Lisnard veut une primaire pour éviter « d’aller dans le mur »

David Lisnard relance l’idée d’une grande primaire de la droite et du centre avant la présidentielle de 2027. Le maire LR de Cannes estime qu’une sélection est devenue indispensable face à la multiplication des candidatures et assume vouloir écarter ceux qu’il juge responsables des échecs passés et « liés au système macroniste ».

Invité sur LCI à l’occasion de sa rentrée politique à Cannes, David Lisnard a plaidé pour une primaire « la plus large possible ». Selon lui, l’éparpillement actuel des candidatures à droite risque de conduire son camp « dans le mur » et de favoriser un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon.

« Sélectionner et éliminer des candidats »

« Il faut sélectionner et éliminer des candidats, notamment ceux qui nous ont amenés à l’échec et liés au système macroniste », a lancé le président de Nouvelle Énergie. Il vise ainsi directement une partie du bloc central, alors qu’Édouard Philippe et Gabriel Attal occupent une place importante dans les sondages.

David Lisnard s’en prend également à Bruno Retailleau et Édouard Philippe, qu’il juge trop confiants dans leur capacité à s’imposer naturellement. « S’ils pensent qu’il va y avoir une marche triomphale vers la victoire, à mon avis, ils sont dans le domaine de la croyance », a-t-il averti, appelant à davantage de « réalisme » et de « pragmatisme ».

Encore peu présent dans les enquêtes d’opinion et absent du récent grand débat présidentiel organisé par le Medef, le maire de Cannes cherche ainsi à imposer sa ligne libérale et sa candidature dans un espace déjà très encombré. Pour lui, la primaire doit désormais servir autant à désigner un candidat qu’à clarifier le paysage de la droite avant 2027.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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