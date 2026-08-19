Équipe de France : Zinédine Zidane dévoilera sa toute première liste des Bleus le 17 septembre

Zinédine Zidane dévoilera sa première liste de joueurs pour l'équipe de France le 17 septembre 2026, marquant le début de son mandat. Alors que Didier Deschamps a dirigé l'équipe pendant quatorze ans, Zidane devra établir ses choix pour les quatre matchs de Ligue des nations à venir, notamment un France-Italie au Stade de France.

La date est désormais fixée. Zinédine Zidane dévoilera le jeudi 17 septembre 2026 sa première liste de joueurs depuis sa nomination au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Un rendez-vous particulièrement attendu qui permettra de découvrir les premiers choix de l’ancien entraîneur du Real Madrid et lancera véritablement son mandat à la tête des Bleus. Nommé officiellement le 28 juillet pour succéder à Didier Deschamps, Zidane a été choisi par la Fédération française de football pour diriger la sélection jusqu’à la Coupe du monde 2030. L’ancien numéro 10 des Bleus devient le 18e sélectionneur de l’équipe de France depuis l’instauration d’un sélectionneur unique en 1964.

Première liste le 17 septembre, rassemblement quatre jours plus tard

Zinédine Zidane devra donc dévoiler ses premiers choix le 17 septembre, avant de retrouver ses joueurs à Clairefontaine à partir du 21 septembre. Huit jours seulement sépareront l’annonce de la liste du premier match de son mandat. Cette première convocation sera particulièrement observée après quatorze années durant lesquelles Didier Deschamps a façonné le groupe français. Zidane devra notamment déterminer quels cadres de l’ère précédente resteront au cœur de son projet et quels nouveaux joueurs obtiendront leur chance. Pour l’heure, aucun nom de convoqué n’est officiellement connu. Le nouveau sélectionneur prendra ses fonctions avec un calendrier immédiatement chargé : quatre rencontres de Ligue des nations en seulement onze jours, dont deux déplacements puis deux matches consécutifs au Stade de France.

Zidane débutera sur le banc des Bleus en Turquie

Le premier match de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France aura lieu le vendredi 25 septembre en Turquie. Les Bleus se déplaceront ensuite en Belgique, à Bruxelles, le 28 septembre. Zidane devra ainsi attendre son troisième match pour diriger pour la première fois l’équipe de France devant le public français. Ce rendez-vous aura une dimension particulière : France-Italie, le 2 octobre au Stade de France. Trois jours plus tard, le 5 octobre, les Bleus recevront à nouveau la Belgique à Saint-Denis. La France disputera donc quatre matches lors de ce premier rassemblement de l’ère Zidane, avant les deux dernières journées de Ligue des nations prévues en novembre.

Une nouvelle ère après 14 ans avec Didier Deschamps

La nomination de Zinédine Zidane marque un changement considérable à la tête de l’équipe de France. Didier Deschamps occupait le poste depuis juillet 2012 et avait notamment conduit les Bleus au titre mondial en 2018. Zidane retrouve de son côté une sélection dont il a été l’un des joueurs les plus emblématiques. Champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, il compte 108 sélections sous le maillot français. Il avait disputé son dernier match international lors de la finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie. Sa carrière d’entraîneur s’est jusqu’ici déroulée au Real Madrid, avec lequel il a notamment remporté trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018. Il n’avait plus occupé de poste d’entraîneur principal depuis son départ du club madrilène en mai 2021.

Tous les regards tournés vers le 17 septembre

Avant même son premier match, le premier véritable rendez-vous sportif de Zidane sera donc cette annonce du 17 septembre. Chaque choix sera scruté : maintien des cadres, retours éventuels, premières convocations et place accordée aux joueurs qui se seront distingués en début de saison. Cette liste donnera surtout le premier visage concret de l’équipe de France version Zidane. Les joueurs retenus auront ensuite quatre jours pour rejoindre Clairefontaine et préparer un début de mandat particulièrement dense.