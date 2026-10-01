Bleus, le scandale continue: Mohamed Sanhadji aurait obtenu un stage à Clairefontaine pour le fils de Jamel Debbouze en échange d'une invitation au Maroc

L'enquête sur Mohamed Sanhadji révèle qu'il aurait facilité l'inscription du fils de Jamel Debbouze à un stage à Clairefontaine, en échange d'un séjour au Maroc. Mis en examen pour plusieurs infractions, il est désormais exclu du milieu du football, alors que des investigations se poursuivent sur des avantages financiers reçus de personnalités du sport.

L’enquête visant Mohamed Sanhadji, figure historique de la sécurité de l’équipe de France, fait apparaître un nouvel épisode impliquant Jamel Debbouze. D’après L’Équipe, L’ancien policier aurait aidé le fils de l’humoriste à obtenir une place dans un stage de football très demandé organisé à Clairefontaine. Quelques semaines plus tard, Mohamed Sanhadji aurait été accueilli au Maroc dans le riad de Jamel Debbouze, où il aurait bénéficié de plusieurs prestations.

Cet épisode fait partie des nombreux avantages dont aurait bénéficié celui qui a accompagné les Bleus pendant plus de vingt ans et dont la situation avait déjà provoqué des tensions autour de l’équipe de France.

L’affaire remonte à juin 2023. Jamel Debbouze aurait alors contacté Mohamed Sanhadji afin de lui demander s’il pouvait intervenir pour permettre à son fils de participer à un stage de football organisé au Centre national du football de Clairefontaine.

Ces stages, organisés dans les installations utilisées par l’équipe de France, sont particulièrement recherchés. Mohamed Sanhadji, qui travaillait alors au plus près des Bleus et disposait de nombreux contacts au sein de l’environnement fédéral, aurait effectué les démarches nécessaires. Le fils de Jamel Debbouze aurait finalement obtenu une place et participé au stage demandé.

Sanhadji évoque son envie de découvrir le Maroc

Au cours de leurs échanges, Mohamed Sanhadji aurait également expliqué à Jamel Debbouze qu’il prenait peu de vacances et qu’il souhaitait découvrir le Maroc. Après l’obtention de la place à Clairefontaine pour son fils, l’humoriste aurait alors organisé un séjour pour Mohamed Sanhadji dans son pays d’origine. L’ancien responsable de la sécurité des Bleus aurait été accueilli directement dans le riad de Jamel Debbouze.

Sur place, il aurait notamment bénéficié d’un chauffeur privé ainsi que d’un buggy pour effectuer une excursion dans le désert. La chronologie de ces deux événements, d’abord l’intervention de Sanhadji pour le stage à Clairefontaine, puis le séjour offert au Maroc, intéresse désormais les enquêteurs chargés de déterminer si l’ancien policier a utilisé ses fonctions ou son réseau pour obtenir des avantages personnels.

Jamel Debbouze entendu par les enquêteurs

Jamel Debbouze a été entendu par la police dans le cadre des investigations concernant Mohamed Sanhadji. À ce stade, l’humoriste n’est toutefois visé par aucune poursuite. Les enquêteurs cherchent notamment à reconstituer la nature exacte des relations entretenues par Mohamed Sanhadji avec les nombreuses personnalités rencontrées grâce à son rôle auprès de l’équipe de France et à déterminer si certains services rendus ont pu être suivis d’avantages financiers ou matériels.

Le cas de Jamel Debbouze n’est pas isolé. D’autres personnalités du football auraient offert des voyages ou pris en charge certaines dépenses de Mohamed Sanhadji après avoir bénéficié de son aide. Franck Ribéry aurait ainsi financé un séjour en Sicile après une intervention de l’ancien policier concernant des démarches administratives pour des proches.

Plus de 300 000 euros de prêts, dons et avantages examinés

L’enquête porte plus largement sur plus de 300 000 euros que Mohamed Sanhadji aurait reçus entre 2020 et 2024 auprès de joueurs ou de membres de l’environnement des Bleus, auxquels s’ajoutent différents avantages en nature.

Pour financer un projet immobilier, il aurait notamment sollicité une quinzaine de joueurs et anciens internationaux. Environ 215 000 euros lui auraient finalement été prêtés, dont 120 000 euros par Kylian Mbappé par l’intermédiaire de Fayza Lamari, 20 000 euros par Raphaël Varane, 20 000 euros par Sabri Lamouchi, 20 000 euros par Laurent Blanc, 15 000 euros par Yann M’Vila et 7 500 euros par Mattéo Guendouzi. Dans plusieurs échanges, Mohamed Sanhadji aurait insisté pour que ces opérations restent confidentielles. À Mattéo Guendouzi, il aurait notamment confié : « Si ça sort, ça sera ma fin… »

Mohamed Sanhadji a été mis en examen en septembre 2026 pour plusieurs infractions présumées, dont corruption, trafic d’influence, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale. Placé sous contrôle judiciaire, il a également dû verser une caution de 80 000 euros et se voit désormais interdit de fréquenter le milieu du football pendant l’enquête.

Cette affaire a brutalement interrompu la carrière auprès des Bleus d’un homme devenu incontournable dans leur quotidien depuis le début des années 2000. Zinédine Zidane souhaitait initialement le conserver dans son staff lors de sa prise de fonctions comme sélectionneur, avant que la procédure judiciaire ne conduise à son éloignement.

À Clairefontaine, où Zinédine Zidane a déjà commencé à modifier plusieurs habitudes autour des Bleus, Mohamed Sanhadji n’exerce désormais plus aucune fonction. Son entourage assure qu’il réserve ses explications à la justice et conteste les interprétations publiques faites des éléments du dossier.