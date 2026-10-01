FOOT - Vinicius Jr assassiné par la CIA et remplacé par un sosie? L'incroyable théorie du complot qui implique les Rothschild et des extraterrestres

La théorie du complot entourant Vinicius Jr, affirmant qu’il aurait été assassiné par la CIA et remplacé par un sosie, circule sur les réseaux sociaux brésiliens. Malgré des accusations solides, cette histoire repose sur des présomptions sans preuve tangible, notamment des changements esthétiques dus à une intervention chirurgicale. Vinicius continue néanmoins de jouer et de performer sur le terrain.

Vinicius Jr serait mort après la Coupe du monde 2026, assassiné par la CIA avec la complicité de la famille Rothschild, avant d’être remplacé par un sosie chargé de poursuivre sa carrière et d’honorer ses contrats publicitaires. Voilà l’incroyable théorie du complot qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, principalement au Brésil. Certains internautes assurent même avoir découvert des preuves de cette prétendue substitution en comparant les photographies du footballeur avant et après le Mondial. Une histoire totalement dépourvue de preuves, à laquelle viennent désormais se mêler des extraterrestres et des reptiliens.

La CIA, les Rothschild et un sosie : Vinicius au cœur d’une théorie complètement folle

Tout commence sur les réseaux sociaux brésiliens, notamment TikTok, où plusieurs internautes affirment que l’attaquant du Real Madrid aurait mystérieusement disparu après la Coupe du monde 2026. Selon cette théorie, le joueur aurait été assassiné, puis remplacé par un sosie afin que personne ne remarque sa disparition.

Le compte Black Bond PTV relaie notamment une version accusant directement les services secrets américains et la famille Rothschild. D’après cette affirmation sans aucun fondement, « la CIA, les Rothschild et les élites ont tué et remplacé Vinicius après la Coupe du monde ». Le prétendu sosie aurait ensuite été chargé de poursuivre les activités sportives et commerciales du Brésilien, notamment pour respecter ses engagements publicitaires.

Aucun élément matériel ne vient étayer ces accusations. Ni la mort supposée du joueur, ni l’existence d’un sosie, ni l’implication des personnes et organisations désignées n’ont fait l’objet du moindre commencement de preuve.

Des tatouages prétendument disparus et un visage transformé

Les adeptes de cette théorie prétendent avoir découvert des différences physiques entre le Vinicius qui participe à la Coupe du monde et celui qui apparaît depuis sous les couleurs du Real Madrid et de la sélection brésilienne.

Leur principal argument concerne les tatouages du joueur. En comparant plusieurs photographies, certains internautes affirment que des dessins présents sur ses cuisses seraient absents d’autres clichés. Ils considèrent ces différences supposées comme la preuve que le véritable Vinicius aurait été remplacé. Pourtant, aucune expertise ne permet de confirmer une quelconque disparition de ses tatouages. Les comparaisons photographiques présentées ne constituent pas une preuve de substitution.

Autre élément exploité par les complotistes : le visage du footballeur a effectivement changé au cours de l’été. Mais cette transformation possède une explication bien réelle. Comme nous l’avions expliqué dans notre article consacré au nouveau visage de Vinicius, le Brésilien a effectué une intervention esthétique au menton, à Goiânia, au mois de juillet.

Cette intervention, destinée à redessiner les contours de son visage et à accentuer sa mâchoire, a considérablement modifié son apparence. Les photographies prises après le traitement avaient d’ailleurs provoqué de nombreuses réactions. Une transformation physique désormais détournée pour alimenter les théories les plus invraisemblables.

Des extraterrestres auraient également enlevé Vinicius et Neymar !

L’histoire prend une dimension encore plus extravagante avec l’apparition d’une autre version impliquant des extraterrestres. Certains internautes rapprochent la prétendue disparition de Vinicius des prédictions de Vó Bahiana, une médium brésilienne qui avait évoqué une invasion extraterrestre pendant la Coupe du monde.

Dans une vidéo, cette dernière racontait avoir rêvé de l’arrivée de vaisseaux spatiaux dans un stade de Miami. « J’ai clairement vu comment ils emmenaient les joueurs dans le premier vaisseau qui arrivait », expliquait-elle.

Elle décrivait également l’apparition d’un gigantesque vaisseau qui aurait enlevé des milliers de personnes, au milieu des cris et des pleurs.

Certains adeptes de cette histoire ont établi un lien entre ces prédictions et la prétendue disparition de Vinicius. Neymar se retrouve également cité dans certaines versions, qui évoquent désormais une invasion d’extraterrestres reptiliens. Aucun enlèvement de cette nature ne s’est évidemment produit pendant le Mondial.

Pendant ce temps, Vinicius continue de jouer et de marquer

Malgré la circulation de ces rumeurs, le Real Madrid et l’entourage du joueur ne leur accordent aucune attention particulière. Aucune prise de position officielle n’a été publiée pour répondre à ces accusations dénuées de fondement.

De son côté, Vinicius poursuit normalement sa carrière. Le mardi 29 septembre, l’attaquant participe à la victoire du Brésil contre l’Australie (4-2), à Brisbane. Il contribue au troisième but de son équipe avant d’inscrire lui-même le quatrième, sur penalty, à la 80e minute. Le lendemain, Carlo Ancelotti réaffirme publiquement sa confiance dans le joueur, malgré un début de saison compliqué sous les couleurs du Real Madrid.

La rumeur n’a donc aucun fondement démontré. Les prétendues preuves avancées reposent essentiellement sur des comparaisons photographiques et des interprétations fantaisistes, alors que la transformation du visage du joueur possède une explication documentée.