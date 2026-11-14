En pleine perdition, le RC Lens crée la surprise en choisissant Didier Digard pour tenter de sauver sa saison

Le RC Lens nomme Didier Digard entraîneur après une période de turbulences sportives, incluant le limogeage de deux entraîneurs en quelques mois. En difficulté en Ligue 1 et après une défaite historique en Ligue des champions, Digard a pour mission de redresser le club, avec un premier match contre Toulouse prévu rapidement.

Le RC Lens a annoncé ce vendredi soir la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur de son équipe première. En pleine crise sportive, après une humiliation historique en Ligue des champions et deux changements d’entraîneur en quelques mois, le club nordiste a choisi de confier son redressement à l’ancien technicien du Havre. Une nomination inattendue alors que Pierre Sage et Walid Regragui figuraient parmi les noms évoqués pour reprendre les Sang et Or.

Un troisième entraîneur pour sauver une saison qui tourne au cauchemar

Le Racing Club de Lens n’en finit plus de changer d’entraîneur. Après Dino Toppmöller, limogé en septembre, puis Yannick Cahuzac, démis de ses fonctions ce jeudi, c’est désormais Didier Digard qui prend les commandes de l’équipe première. Le technicien français s’est engagé pour les deux prochaines saisons, avec la lourde responsabilité de remettre sur pied une formation en pleine déroute.

La situation sportive est particulièrement préoccupante. Deuxième de Ligue 1 la saison dernière et vainqueur de la Coupe de France, Lens occupe désormais la onzième place du championnat. Les Sang et Or ont surtout subi une humiliation historique face au club italien de Côme (9-1) en Ligue des champions. Une déroute suivie d’une nouvelle défaite à domicile contre l’Olympique de Marseille (1-2).

Ces résultats ont précipité le licenciement de Yannick Cahuzac, dont le passage sur le banc lensois n’aura duré que 56 jours. Avec six défaites en neuf rencontres, l’ancien capitaine n’est pas parvenu à enrayer la chute de son équipe. Son successeur hérite d’un effectif en manque de résultats et d’un club qui doit rapidement retrouver de la stabilité.

Pierre Sage et Walid Regragui écartés, Didier Digard choisi à la surprise générale

Le choix de Didier Digard constitue une véritable surprise. Ces derniers jours, le retour de Pierre Sage semblait tenir la corde. L’ancien entraîneur lensois, qui avait conduit le club à la deuxième place de Ligue 1 et à une victoire en Coupe de France, venait d’être licencié par Crystal Palace. Des discussions avaient été engagées et un accord verbal avait même été annoncé.

Le nom de Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc et demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, avait également circulé. Habib Beye figurait parmi les autres profils étudiés. Mais la direction lensoise a finalement retenu Didier Digard, récemment écarté par Le Havre, alors dernier du championnat.

Dans son communiqué, le RC Lens explique que « un consensus fort s’est dégagé autour de la candidature de Didier Digard ». Le club assure avoir été convaincu par « son expertise tactique, sa capacité à faire grandir les joueurs, son sens du management » et sa compréhension des valeurs lensoises.

La direction précise également que « ce choix est celui d’un club uni, fidèle à ses valeurs et pleinement concentré sur son projet sportif ».

De la deuxième place à l’humiliation contre Côme : la chute brutale de Lens

Il y a encore quelques mois, Lens vivait une période faste. Sous les ordres de Pierre Sage, les Sang et Or avaient terminé deuxièmes de Ligue 1, décroché leur qualification pour la Ligue des champions et remporté la première Coupe de France de leur histoire.

Le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace, durant l’été, a ouvert une période de turbulences. Son successeur, Dino Toppmöller, n’a dirigé que six matchs officiels avant d’être remercié sur fond de désaccords internes. Yannick Cahuzac, ancien joueur du club et proche du directeur sportif Jean-Louis Leca, a ensuite été chargé de reprendre l’équipe.

Mais les résultats ont continué à se dégrader. Le revers 9-1 contre Côme a constitué le point le plus douloureux de cette crise. Après cette humiliation, le président Joseph Oughourlian avait réclamé une réaction immédiate, avec un message adressé au vestiaire : « Plus jamais ça. »

La défaite contre Marseille a finalement condamné Cahuzac. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur avait lui-même reconnu les difficultés de son groupe : « On est malades. »

Le RC Lens, qui ambitionnait de confirmer sa réussite nationale sur la scène européenne, doit désormais gérer une crise qui touche autant ses résultats que la stabilité de son encadrement sportif.

Didier Digard attendu dès samedi, Toulouse comme premier test

Âgé de 40 ans, Didier Digard possède déjà une expérience d’entraîneur en Ligue 1. Ancien milieu de terrain passé notamment par le Paris Saint-Germain, Middlesbrough et l’OGC Nice, il a commencé sa carrière sur un banc professionnel à Nice avant de rejoindre Le Havre.

Son passage en Normandie s’est achevé dans un contexte sportif difficile. Il arrive désormais à Lens avec une mission autrement exigeante : relancer une équipe qualifiée pour la Ligue des champions, mais incapable de retrouver la dynamique qui avait fait sa force la saison précédente.

Didier Digard doit diriger son premier entraînement dès ce samedi. Il procédera également à un examen de l’encadrement technique afin de déterminer si des ajustements sont nécessaires.

Son premier rendez-vous officiel est programmé le 21 novembre, avec la réception de Toulouse au stade Bollaert-Delelis. Trois jours plus tard, Lens doit se déplacer à Leipzig en Ligue des champions. Le 5 décembre, Didier Digard retrouvera son ancien club du Havre, cette fois sur le banc des Sang et Or.