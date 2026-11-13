«Elle le méritait»: Quand Alain-Fabien Delon justifiait les coups de son père contre sa mère. Lunaire !

Les déclarations d'Alain-Fabien Delon, qui justifiait en 2013 les violences de son père contre sa mère, refont surface après les révélations de Rosalie van Breemen sur son vécu. Ses propos, présentant les coups comme une punition méritée, soulignent un conflit familial profond, même si, depuis, des rapprochements ont eu lieu entre mère et fils.

Les déclarations sont sidérantes. Alors que Rosalie van Breemen vient de révéler les violences qu’elle affirme avoir subies de la part d’Alain Delon, les propos tenus par leur fils Alain-Fabien en 2013 refont surface. Le jeune homme avait raconté que son père avait cassé huit côtes et fracturé deux fois le nez de sa mère. Mais au lieu de condamner ces brutalités, il avait lâché : « Elle le méritait. »

« Huit côtes cassées et le nez fracturé deux fois. Mais elle le méritait »

En 2013, Alain-Fabien Delon, alors âgé de 19 ans, avait accordé un entretien à l’édition italienne de Vanity Fair. Le fils cadet d’Alain Delon et de Rosalie van Breemen y avait fait des révélations particulièrement violentes sur la vie familiale et les coups que son père aurait portés à sa mère.

« Ma mère a connu la violence de la part de mon père », avait-il déclaré, avant de détailler les blessures qu’elle aurait subies : « Huit côtes cassées et le nez fracturé deux fois. »

Mais c’est la suite de ses propos qui avait provoqué la stupeur. Après avoir décrit les violences physiques infligées à sa mère, Alain-Fabien Delon avait ajouté : « Mais elle le méritait. »

Le jeune homme avait même développé cette justification des coups : « À chaque fois que je voyais la violence s’acharner sur elle, je pensais que Dieu était en train de la punir pour sa méchanceté. »

Autrement dit, Alain-Fabien Delon reconnaissait avoir assisté à des scènes de violence conjugale et expliquait avoir considéré ces brutalités comme une punition méritée par sa propre mère.

Un fils qui accuse son père de violences mais donne raison à ses coups

Les déclarations d’Alain-Fabien Delon étaient d’autant plus frappantes qu’il ne cherchait pas à nier la violence de son père. Bien au contraire, il décrivait un homme capable de brutalité envers plusieurs membres de sa famille.

« Alain Delon n’a pas été violent qu’avec ma mère, mon frère Anthony et moi savions très bien jusqu’où pouvait aller sa cruauté », avait-il également affirmé.

Le fils de l’acteur dressait ainsi le portrait d’un père violent, tout en exprimant une profonde hostilité envers sa mère. Ses propos ne constituaient pas une simple description des tensions familiales : il présentait explicitement les coups reçus par Rosalie van Breemen comme une sanction qu’elle aurait méritée.

Ces accusations avaient été formulées alors qu’Alain Delon était encore vivant et que les relations entre le père et son plus jeune fils étaient particulièrement conflictuelles.

Rosalie van Breemen révèle avoir reçu des coups devant ses enfants

Treize ans après cet entretien, les révélations de Rosalie van Breemen sur les violences d’Alain Delon donnent un nouvel éclairage aux déclarations de leur fils.

Dans son livre Amour fou. Lettre à Alain Delon, car le temps est venu de tout dire, publié ce jeudi aux éditions Robert Laffont, l’ancienne mannequin néerlandaise revient sur les quatorze années qu’elle a partagées avec l’acteur, de 1987 à 2001.

Elle raconte notamment qu’Alain Delon lui aurait cassé le nez une première fois devant leurs enfants, puis une seconde fois quelques heures plus tard, dans leur chambre. Elle affirme également avoir subi des humiliations, des menaces et d’autres violences physiques.

Invitée jeudi matin sur RTL, Rosalie van Breemen a livré un autre témoignage particulièrement grave : « Pour une connerie, Alain Delon a mis son revolver sur ma tempe. »

Elle explique avoir consulté les urgences de Montargis après les coups reçus et avoir tenté de déposer plainte auprès de la gendarmerie, sans parvenir à faire enregistrer sa plainte.

« Dieu était en train de la punir » : des mots particulièrement cruels envers sa propre mère

Parmi les déclarations d’Alain-Fabien Delon, celle évoquant une punition divine est particulièrement dure. Le jeune homme ne se contentait pas d’affirmer que sa mère méritait les coups. Il expliquait avoir interprété les violences auxquelles il assistait comme une forme de châtiment.

« Je pensais que Dieu était en train de la punir pour sa méchanceté », avait-il déclaré.

Cette phrase révélait l’ampleur du conflit qui opposait alors Alain-Fabien à Rosalie van Breemen. Le jeune homme semblait nourrir une profonde rancœur envers sa mère, au point de justifier publiquement les blessures qu’il attribuait lui-même à son père.

Les propos sont d’autant plus troublants qu’il évoquait des blessures graves : huit côtes cassées et deux fractures du nez. Ces violences présumées n’étaient donc pas présentées comme de simples disputes, mais comme des agressions physiques répétées.

Malgré ces accusations, Alain-Fabien Delon et sa mère se sont rapprochés

Les relations entre Alain-Fabien Delon et Rosalie van Breemen ont toutefois évolué au fil des années. En janvier 2024, alors que la famille Delon se déchirait publiquement autour de l’état de santé de l’acteur, l’ancienne mannequin avait rejoint son fils à Douchy, dans le Loiret.

Elle avait quitté l’île allemande de Sylt, où elle résidait, pour lui apporter son soutien. Ce rapprochement marquait une évolution importante après les déclarations extrêmement hostiles qu’il avait tenues à son encontre.

Rosalie van Breemen et Alain Delon ont eu deux enfants, Anouchka, née en 1990, et Alain-Fabien, né en 1994. Le couple, qui ne s’est jamais marié, s’est séparé en 2001 après quatorze années de vie commune.

Alain Delon est mort le 18 août 2024, à l’âge de 88 ans, dans sa propriété de Douchy. Les propos de son fils remontent à 2013 et ne constituent pas une réaction à la sortie du livre de Rosalie van Breemen. Ils témoignent néanmoins de la violence des conflits familiaux que l’ancienne compagne de l’acteur a choisi de raconter publiquement.