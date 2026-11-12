Gérard Depardieu abandonne son appel contre sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles, rendant celle-ci définitive. Cette décision survient après la diffusion de nouvelles images montrant des attouchements sur une figurante, qui renforcent les accusations à son encontre, alors qu'il fait face à d'autres poursuites pour viol.

Gérard Depardieu renonce à contester sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles. L’acteur de 77 ans a décidé de se désister de son appel, alors qu’il devait comparaître devant la justice du 16 au 20 novembre. Cette décision, confirmée ce jeudi par le parquet général, coïncide avec la publication de nouvelles images tournées en 2011, montrant le comédien toucher à plusieurs reprises une jeune figurante qui tente de repousser ses mains.

Gérard Depardieu abandonne son appel : sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis va devenir définitive

Gérard Depardieu ne sera finalement pas rejugé dans l’affaire des agressions sexuelles commises sur le tournage du film Les Volets verts, réalisé par Jean Becker. Alors que son procès en appel devait débuter lundi prochain, l’acteur a décidé de renoncer à son recours. Le parquet général a confirmé ce jeudi la démarche de désistement, qui doit rendre définitive sa condamnation prononcée en première instance.

Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Gérard Depardieu à 18 mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement deux femmes pendant le tournage du film, en 2021. Les victimes, Amélie et Sarah, avaient dénoncé des attouchements imposés par le comédien. Le jugement prévoyait également une peine d’inéligibilité de deux ans et son inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles.

Le tribunal avait aussi condamné l’acteur à indemniser les deux femmes pour leur préjudice moral, ainsi que pour un préjudice supplémentaire lié au comportement de la défense pendant les audiences. Gérard Depardieu avait immédiatement contesté sa condamnation en faisant appel, avant de revenir sur cette décision.

Des images inédites montrent l’acteur toucher une figurante qui tente de le repousser

Ce désistement est annoncé le jour même de nouvelles révélations concernant le comportement de Gérard Depardieu sur un autre tournage. Des images inédites, enregistrées le 2 novembre 2011 pendant la réalisation du film Turf, de Fabien Onteniente, montrent l’acteur multiplier les contacts physiques avec une figurante âgée de 22 ans à l’époque.

La scène a été filmée à l’hippodrome d’Auteuil, à Paris, alors que près de 150 figurants participaient au tournage. Sur les enregistrements, Gérard Depardieu apparaît en train de toucher à plusieurs reprises la cuisse, les fesses et l’entrejambe de la jeune femme, prénommée Olivia. Celle-ci tente de retirer les mains du comédien, qui recommence à plusieurs reprises.

Les gestes visibles sur les images ne figuraient pas dans le scénario du film. Les enregistrements, restés inconnus du public pendant quinze ans, montrent les tentatives répétées de la figurante pour échapper aux attouchements.

« Ma culotte ne suffisait plus à me protéger » : le témoignage de la figurante

Retrouvée quinze ans après les faits, Olivia a accepté de témoigner publiquement et à visage découvert. Aujourd’hui âgée de 37 ans, elle décrit les gestes qu’elle affirme avoir subis et son incapacité à les faire cesser.

« Je n’arrive pas à enlever ses mains parce qu’il les remet à chaque fois que je veux les enlever. » Elle explique avoir tenté à plusieurs reprises de repousser l’acteur, sans parvenir à empêcher de nouveaux contacts.

La jeune femme affirme également que Gérard Depardieu aurait glissé sa main dans son décolleté et touché sa poitrine à plusieurs reprises. Elle raconte qu’elle portait une robe légère et ne disposait que de ses sous-vêtements pour se protéger.

« Ma culotte ne suffisait plus à me protéger. » Olivia explique avoir vécu ces gestes comme une agression sexuelle. À l’époque, elle n’avait pas publiquement dénoncé les faits.

La directrice de casting affirme avoir dû protéger les figurantes

Les révélations concernent également les conditions dans lesquelles l’équipe du film aurait réagi au comportement de l’acteur. Fany Touya-Calmon, directrice de casting de Turf, affirme avoir personnellement tenté d’empêcher Gérard Depardieu de toucher les figurantes pendant les prises suivantes.

Elle explique avoir modifié leur placement et calculé la distance nécessaire pour les maintenir hors de portée des mains du comédien. Elle raconte également s’être accroupie à proximité de l’acteur afin de surveiller son comportement pendant le tournage.

La directrice de casting affirme avoir alerté la production ainsi que le réalisateur Fabien Onteniente. Ce dernier avait déjà expliqué, en 2023, avoir été informé de l’incident et avoir réprimandé Gérard Depardieu. Deux membres de l’équipe de casting ont corroboré les déclarations de Fany Touya-Calmon.

Une autre procédure pour viols présumés sur Charlotte Arnould

L’abandon de son appel dans l’affaire des Volets verts ne met pas fin aux ennuis judiciaires de Gérard Depardieu. L’acteur reste également mis en cause dans une procédure distincte concernant des accusations de viols et d’agressions sexuelles formulées par la comédienne Charlotte Arnould, pour des faits présumés commis en août 2018 à son domicile parisien.

En septembre 2025, la justice avait ordonné son renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris. Comme nous l’avions expliqué dans notre article consacré à la demande de non-lieu de Gérard Depardieu⁠, ses avocats contestent cette décision et réclament l’abandon des poursuites. Le parquet général demande au contraire la tenue du procès.

Gérard Depardieu a toujours contesté les accusations de viols portées par Charlotte Arnould, affirmant que leurs relations étaient consenties. La décision de la chambre de l’instruction doit déterminer si l’acteur sera effectivement jugé devant une juridiction criminelle.

Une condamnation désormais appelée à devenir définitive

En renonçant à son appel, Gérard Depardieu accepte les conséquences judiciaires du jugement prononcé contre lui en mai 2025⁠. Sous réserve de l’enregistrement effectif de son désistement, la condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles sur deux femmes deviendra définitive, sans nouveau procès dans cette affaire.

Les accusations concernant Olivia et les images du tournage de Turf constituent un dossier distinct. Aucune condamnation judiciaire n’a été prononcée concernant ces faits de 2011.

Le désistement de Gérard Depardieu annule le procès en appel qui devait se tenir du 16 au 20 novembre, tandis que la procédure concernant Charlotte Arnould reste en attente d’une décision de justice.