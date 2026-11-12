«Alain Delon a mis son revolver sur ma tempe» : les révélations glaçantes de Rosalie van Breemen sur les violences de l’acteur

Rosalie van Breemen témoigne des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies pendant sa relation avec Alain Delon. Elle décrit un quotidien marqué par des agressions, des menaces de mort et une vie de peur, tout en mettant en lumière la détérioration mentale de l'acteur. Son livre, Amour fou, explore ces expériences traumatisantes.

Un revolver pointé sur sa tempe, des coups, le nez cassé à deux reprises et des menaces de mort. Rosalie van Breemen livre un témoignage accablant sur les quinze années qu’elle a passées avec Alain Delon. Invitée ce jeudi de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, l’ancienne compagne de l’acteur a raconté un quotidien marqué par la peur et la violence. Des confidences qu’elle développe dans son livre Amour fou, publié aux éditions Robert Laffont.

« Pour une connerie, Alain Delon a mis son revolver sur ma tempe »

Face à Marc-Olivier Fogiel, dans RTL Matin, Rosalie van Breemen est revenue sur l’un des épisodes les plus terrifiants de sa relation avec Alain Delon. « La mort était omniprésente dans notre vie… Pour une connerie, Alain Delon a mis son revolver sur ma tempe », a-t-elle déclaré.

L’ancienne mannequin et journaliste néerlandaise décrit une vie commune dans laquelle les armes à feu occupaient une place inquiétante. Alain Delon conservait notamment un revolver chargé sur sa table de nuit et un calibre .38 Special sous son oreiller. Dans son livre, elle raconte également un épisode de roulette russe auquel l’acteur l’aurait soumise à la suite d’une dispute provoquée par de la poussière retrouvée sur un téléviseur.

Ces confidences concernent leur vie à Douchy, dans le Loiret, où le couple a élevé ses deux enfants, Anouchka et Alain-Fabien. Rosalie van Breemen affirme que les accès de colère de l’acteur pouvaient éclater brutalement, parfois pour des motifs insignifiants.

Le nez cassé deux fois, des gifles et des couteaux lancés

Dans Amour fou, publié ce jeudi, Rosalie van Breemen accuse également Alain Delon de violences conjugales répétées. Elle évoque des gifles, des insultes, des objets brisés et des couteaux lancés dans sa direction. Elle raconte surtout une journée au cours de laquelle l’acteur lui aurait fracturé le nez à deux reprises.

La première agression se serait produite devant leurs enfants et des employés de la maison. La seconde aurait eu lieu quelques heures plus tard, dans leur chambre, alors qu’elle souffrait déjà de sa première blessure.

« Après m’avoir cassé le nez, tu l’as nié quand je t’ai demandé pourquoi », écrit-elle en s’adressant directement à son ancien compagnon. Elle affirme qu’il l’aurait ensuite frappée une nouvelle fois, lui brisant à nouveau le nez.

Rosalie van Breemen explique s’être rendue aux urgences de Montargis pour faire constater ses blessures. Elle aurait ensuite tenté de déposer plainte auprès de la gendarmerie, mais les militaires auraient refusé d’enregistrer sa plainte, selon son témoignage.

« La violence au sein d’un couple s’installe petit à petit »

L’ancienne compagne d’Alain Delon explique que les violences ne se sont pas imposées immédiatement dans leur relation. Elles se seraient progressivement multipliées, entre périodes d’affection, disputes, humiliations et réconciliations.

« La violence au sein d’un couple s’installe petit à petit », écrit-elle dans son ouvrage. Elle raconte avoir subi une première gifle, puis d’autres coups, jusqu’à vivre dans la crainte des réactions de l’acteur.

Elle affirme que plusieurs personnes de leur entourage avaient connaissance de ces violences, notamment des employés, des amis et des professionnels de santé. Elle dénonce le silence qui entourait leur vie privée et explique avoir longtemps éprouvé de la honte et de la culpabilité.

Leurs enfants auraient également assisté à certaines scènes. Alain-Fabien Delon avait lui-même évoqué publiquement, dès 2013, les violences dont sa mère aurait été victime.

Un Alain Delon « bipolaire », selon son ancienne compagne

Rosalie van Breemen aborde également la santé psychologique de l’acteur. Elle estime qu’Alain Delon souffrait de troubles bipolaires, alternant des périodes de grande affection et des phases de profonde détresse, accompagnées de comportements agressifs.

Elle décrit un homme parfois envahi par des pensées suicidaires, qui gardait des armes à proximité et pouvait retourner sa violence contre lui-même ou contre son entourage. Elle évoque également une possible anosognosie, un trouble caractérisé par l’absence de conscience de sa propre maladie.

Partie de Douchy en 2002, elle était revenue auprès de lui avant sa mort

Rosalie van Breemen avait rencontré Alain Delon en 1987, lors du tournage du clip Comme au cinéma. De leur relation sont nés Anouchka, en 1990, et Alain-Fabien, en 1994. Après près de quinze années de vie commune, elle a quitté définitivement la propriété de Douchy le 5 janvier 2002, avec leurs deux enfants.

Malgré leur séparation et les violences qu’elle affirme avoir subies, elle n’a jamais totalement rompu les liens avec l’acteur. En janvier 2024, alors que son état de santé s’était fortement dégradé, elle est revenue à Douchy pour l’accompagner durant les derniers mois de sa vie.

Alain Delon est mort le 18 août 2024, à l’âge de 88 ans. Plus de deux ans après sa disparition, Rosalie van Breemen publie Amour fou, une lettre de plus de 470 pages adressée à l’homme qu’elle affirme avoir continué à aimer malgré les violences qu’elle lui attribue.