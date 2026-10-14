Patrick Bruel accusé de viol par Flavie Flament: «Il n’y avait pas de problème», le témoignage troublant de Simon Castaldi, ancien beau-fils de l’animatrice

Simon Castaldi, ancien beau-fils de Flavie Flament, témoigne de vacances passées avec elle et Patrick Bruel, affirmant n'avoir constaté aucune tension entre eux. Bien qu'il évoque un cadre familial intime, son témoignage ne contredit pas les accusations de Flavie Flament, qui accuse le chanteur de viols ayant eu lieu en 1991.

Alors que Patrick Bruel est accusé de viol par Flavie Flament, Simon Castaldi, l’ancien beau-fils de l’animatrice, vient de livrer un témoignage inattendu. Le fils de Benjamin Castaldi affirme avoir partagé des vacances à Courchevel avec son père, Flavie Flament, Patrick Bruel et les enfants de ce dernier. Il assure n’avoir constaté aucune tension entre les deux personnalités.

«Je me souviens très clairement de Flavie et Patrick Bruel ensemble»

Invité de l’émission Le Jet de Luxe, présentée par Jordan De Luxe, Simon Castaldi est revenu sur des souvenirs d’enfance remontant à l’époque où son père, Benjamin Castaldi, était marié à Flavie Flament. Le jeune homme, aujourd’hui âgé de 26 ans, a raconté avoir passé des vacances au ski à Courchevel en compagnie du chanteur, de ses enfants et du couple d’animateurs.

Simon Castaldi affirme conserver un souvenir précis de ce séjour et de la présence des 3 adultes. Il insiste sur le fait que leur cohabitation semblait parfaitement naturelle et qu’aucun malaise n’était perceptible. « Il n’y avait pas de problème. », a-t-il déclaré, avant de répéter que, dans ses souvenirs, leur présence commune ne soulevait aucune difficulté.

Simon Castaldi s’interroge sur la présence de Patrick Bruel dans le cercle familial

Le fils de Benjamin Castaldi est ensuite allé plus loin en évoquant la place qu’occupait Patrick Bruel dans l’entourage familial. À ses yeux, le fait que le chanteur ait participé à des vacances privées avec Flavie Flament et Benjamin Castaldi soulève des interrogations au regard des accusations formulées aujourd’hui.

Simon Castaldi a expliqué qu’il lui semblait difficile d’imaginer qu’une personne accusée de faits aussi graves ait pu être accueillie dans un cadre familial aussi intime. Il a toutefois reconnu les limites de son témoignage, précisant qu’il ignorait ce qui pouvait se passer en dehors de sa présence et que ses souvenirs correspondaient uniquement à ce qu’il avait observé lorsqu’il était enfant.

Ces vacances ont nécessairement eu lieu plusieurs années après les faits dénoncés par Flavie Flament, qui remontent à 1991, puisque Simon Castaldi est né en 2000. Son témoignage concerne donc les relations apparentes entre le chanteur et l’animatrice à une période ultérieure et ne porte pas directement sur l’agression présumée.

Son demi-frère Enzo soutient totalement Flavie Flament

Simon Castaldi a également évoqué la position de son demi-frère Enzo, né en 2004 de l’union entre Benjamin Castaldi et Flavie Flament. Selon lui, ce dernier apporte un « soutien inconditionnel à sa mère », une attitude qu’il considère parfaitement compréhensible compte tenu de leur lien familial.

L’ancien beau-fils de Flavie Flament n’a pas prétendu pouvoir établir ce qui s’était réellement passé entre l’animatrice et Patrick Bruel en 1991. Conscient de la gravité des accusations, il a conclu son intervention en souhaitant « Que justice soit faite. »

Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l’avoir droguée et violée à 16 ans

Pour rappel, Flavie Flament a déposé plainte contre Patrick Bruel en mai 2026 pour des faits présumés remontant à 1991. L’animatrice affirme avoir été droguée puis violée au domicile parisien du chanteur alors qu’elle était âgée de 16 ans.

Elle a notamment raconté avoir accepté une tasse de thé avant de perdre connaissance, puis s’être réveillée dans une situation qu’elle décrit comme traumatisante. Elle conteste fermement l’existence d’une relation sentimentale ou sexuelle consentie avec Patrick Bruel, contrairement à ce qu’affirme ce dernier.

Patrick Bruel a catégoriquement rejeté ces accusations. Dans une déclaration publiée le 17 mai, le chanteur a affirmé : « Il n’y eut ni viol, ni drogue. » Il a reconnu avoir connu Flavie Flament dans les années 1990 et entretenu avec elle une brève histoire, tout en assurant ne lui avoir jamais imposé de rapport sexuel.

Patrick Bruel reste mis en examen dans plusieurs affaires

Pour rappel, le 10 juin dernier, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans 4 dossiers distincts. Il a été placé sous contrôle judiciaire et demeure présumé innocent. Ces mises en examen ne concernent pas directement les faits de 1991 dénoncés par Flavie Flament.

Le témoignage de Simon Castaldi apporte désormais un élément supplémentaire sur les relations qu’ont pu entretenir Flavie Flament et Patrick Bruel plusieurs années après les faits présumés. Et qui, forcément, interrogent…