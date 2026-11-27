Greg Guillotin devant la justice ce vendredi pour violences conjugales: coups, insultes, humiliations et accusations de surveillance

Greg Guillotin compare aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Évry pour des violences conjugales sur son ex-compagne Valentine Bonnet, sur une période de près de six ans. Les accusations incluent coups, humiliations et surveillance de sa vie privée. Il fait également face à une nouvelle plainte pour viols conjugaux de la part d'une autre ex-compagne.

C’est le jour du procès pour Greg Guillotin. Le youtubeur et humoriste de 43 ans, célèbre pour ses caméras cachées et son émission Le Pire Stagiaire, comparaît ce vendredi à 13h30 devant le tribunal correctionnel d’Évry, dans l’Essonne, pour des violences conjugales sur son ancienne compagne, Valentine Bonnet. Les faits poursuivis s’étendent sur près de six ans et ont donné lieu à une incapacité totale de travail de 30 jours. L’humoriste a déjà reconnu publiquement avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur la jeune femme.

Près de 6 ans de violences conjugales présumées

Greg Guillotin doit répondre de faits de violences habituelles par conjoint qui auraient été commis entre le 9 septembre 2020 et le 6 avril 2026. Son ancienne compagne, aujourd’hui âgée de 27 ans, a déposé plainte le 17 juin dernier auprès du procureur de la République d’Évry.

La jeune femme avait rencontré l’humoriste sur les réseaux sociaux alors qu’elle avait 19 ans et lui 35. Leur relation a duré environ 7 ans.

Dans sa plainte, elle dénonce des coups, des insultes répétées, des humiliations, des restrictions concernant sa vie professionnelle ainsi qu’un climat permanent de contrôle et d’emprise.

Placé en garde à vue le 28 septembre à Palaiseau, Greg Guillotin avait été présenté à la justice le lendemain, avant d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution à délai différé.

« Pauvre pute », « pauvre connasse » : des insultes particulièrement violentes

Les documents figurant au dossier judiciaire contiennent de nombreux propos particulièrement dégradants attribués à Greg Guillotin. Parmi les insultes que son ancienne compagne lui reproche, figurent notamment : « Pauvre pute », « Pauvre connasse » ou encore « Va te faire enculer. »

D’autres échanges s’attaquent directement à l’intelligence de la jeune femme et à sa valeur personnelle.

Dans un autre message, l’humoriste évoque lui-même son comportement violent tout en rejetant une partie de la responsabilité sur sa compagne : « Je devrais pas être violent, mais tu devrais pas provoquer. »

Me Jean-Baptiste Riolacci, avocat de Valentine Bonnet, évoque également « des insultes, des rabaissements, des injonctions et interdictions ». Selon lui, les violences psychologiques constituaient la forme de violence la plus fréquente au cours de leur relation.

Des caméras utilisées pour surveiller sa compagne ?

Autre accusation formulée par Valentine Bonnet : l’utilisation des caméras installées au domicile du couple pour contrôler ses faits et gestes.

Initialement destinées notamment à surveiller les animaux et les interventions d’artisans, ces caméras auraient également permis à Greg Guillotin d’observer à distance les activités de sa compagne.

Selon la plaignante, l’humoriste lui envoyait ensuite des messages pour commenter son comportement, lui donner des ordres ou lui reprocher de ne pas accomplir certaines tâches domestiques.

Des échanges figurant au dossier judiciaire font également état d’exigences concernant l’entretien de la maison.

Greg Guillotin conteste toutefois avoir utilisé le dispositif de vidéosurveillance à des fins malveillantes.

Greg Guillotin a reconnu avoir frappé son ex-compagne

Le 5 septembre dernier, au lendemain de la révélation de l’affaire, Greg Guillotin avait publiquement reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne.

Dans un communiqué, il avait notamment déclaré : « Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. »

L’humoriste avait également admis avoir frappé une femme à plusieurs reprises. Il bénéficie d’un accompagnement thérapeutique auprès de professionnels de la santé mentale, dont un spécialiste des violences conjugales.

L’avocat de Valentine Bonnet affirme cependant que, pendant leur relation, Greg Guillotin avait déjà reconnu ses violences auprès de sa cliente et lui avait présenté des excuses, avant que les comportements dénoncés ne se reproduisent.

Me Tom Michel, avocat de Greg Guillotin, n’a pas souhaité prendre la parole avant l’audience de ce vendredi.

Une deuxième ex-compagne l’accuse de deux viols conjugaux

Le procès de ce vendredi ne constitue pas le seul dossier judiciaire concernant Greg Guillotin.

Une autre de ses anciennes compagnes a déposé plainte début septembre au commissariat de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Elle accuse le youtubeur de deux viols conjugaux qui auraient été commis en 2017, lors de deux nuits distinctes au domicile du couple.

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire. Greg Guillotin conteste formellement ces accusations de viol, pour lesquelles il n’aurait pas encore été entendu par les enquêteurs.

Cette seconde procédure est totalement distincte du procès qui s’ouvre ce vendredi à Évry.

Plus de 4 millions d’abonnés sur YouTube

Figure incontournable des caméras cachées en France, Greg Guillotin cumule plus de quatre millions d’abonnés et 750 millions de vues sur YouTube.

Son émission « Le Pire Stagiaire », produite par H2O Productions, la société de Cyril Hanouna, a longtemps été diffusée sur C8 avant de rejoindre W9 en avril 2026.

Ce vendredi, c’est devant les magistrats du tribunal correctionnel d’Évry que l’humoriste devra s’expliquer sur les violences conjugales qui lui sont reprochées, dont il a déjà reconnu publiquement une partie.

Sources citées dans l’article Plainte de Valentine Bonnet · Dossier judiciaire · Communiqué de Greg Guillotin