Clément Garin : chantage, harcèlement sexuel, menaces de revenge porn… Les graves accusations (pas si surprenantes) révélées par Libération

Clément Garin fait face à des accusations graves, notamment de harcèlement sexuel, chantage et menaces de revenge porn, selon une enquête de Libération. Plusieurs témoignages décrivent ses comportements inappropriés et ses tentatives d'intimidation. Ces révélations, qui suscitent un fort écho dans le milieu, soulignent une culture de la revanche et des manipulations au sein de son activité.

Menaces, chantage présumé, accusations de harcèlement sexuel, soupçons d’extorsion et fausses informations : Clément Garin se retrouve au cœur de révélations accablantes. Dans une enquête publiée ce lundi 23 novembre, Libération dévoile les méthodes controversées de l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna, qui a aussi fondé son média CGTV. Plusieurs témoignages décrivent des comportements particulièrement graves. Des accusations qui ne surprennent personne dans le milieu…

Des propositions sexuelles en échange d’informations

Dans leur enquête publiée par Libération, les journalistes Mathilde Roche et Adrien Franque rapportent les témoignages de plusieurs interlocuteurs professionnels de Clément Garin. Ceux-ci dénoncent des propositions sexuelles explicites, des demandes de photographies intimes et des avances répétées malgré des refus.

L’un des messages attribués à l’influenceur est particulièrement cru : « Je te donne mon cul contre telle ou telle info. » D’autres échanges rapportés par le quotidien font état de sollicitations insistantes, y compris lorsque les personnes concernées avaient manifesté leur désaccord.

Un interlocuteur interrogé par Libération le décrit comme un homme multipliant les sollicitations déplacées, dépourvu de retenue dans ses échanges professionnels.

« La moindre plainte, je dégaine tout » : des méthodes d’intimidation dénoncées

L’enquête de Libération révèle également des accusations de pressions et de chantage.

Dans l’affaire concernant l’humoriste Greg Guillotin, Clément Garin aurait menacé de publier de fausses informations après avoir appris qu’un avocat envisageait d’engager une procédure judiciaire contre son média.

Dans un échange WhatsApp rapporté par le quotidien, il aurait écrit : « La moindre plainte, je dégaine tout. » La possibilité d’un arrangement financier pour éviter des poursuites aurait également été évoquée. Plus grave, Clément Garin est visé, selon Libération, par une plainte concernant des menaces présumées de diffusion d’images intimes, communément appelées revenge porn.

Thierry Ardisson annoncé mort avant son décès : une faute qui avait scandalisé Audrey Crespo-Mara

Les révélations de Libération rappellent plusieurs précédentes polémiques impliquant Clément Garin.

En juillet 2025, l’influenceur avait annoncé prématurément la mort de Thierry Ardisson, alors que l’animateur était encore vivant et luttait contre un cancer. Il avait également diffusé des affirmations sur son épouse, Audrey Crespo-Mara, et les derniers instants supposés du présentateur.

La journaliste de TF1 avait immédiatement démenti cette fausse information, dénonçant une « ignominie » et des agissements « inhumains ». Audrey Crespo-Mara avait annoncé une action en justice contre Clément Garin, avec les enfants de Thierry Ardisson et les siens. L’animateur est finalement décédé le 14 juillet 2025, à l’âge de 76 ans.

Après cette affaire, Clément Garin avait dénoncé les insultes et menaces, notamment homophobes, qu’il affirmait recevoir. Des attaques évidemment condamnables, mais qui n’effaçaient en rien la gravité de sa fausse annonce sur un homme en fin de vie.

Une tendance à se présenter en victime pour répondre aux polémiques

Clément Garin a régulièrement évoqué publiquement ses difficultés personnelles, ses problèmes de santé et le cyberharcèlement dont il affirme être victime. Dès 2020, il parlait notamment de sa fibromyalgie et des conséquences du stress sur son quotidien.

Rien ne justifie de remettre en cause ses problèmes de santé ou de minimiser les attaques qu’il peut subir. Mais ces difficultés personnelles ne sauraient constituer un argument pour échapper aux questions concernant ses pratiques professionnelles.

Lors de plusieurs polémiques, Clément Garin a mis en avant les critiques, les insultes ou le mépris qu’il estime subir. Or, les révélations publiées aujourd’hui par Libération ne concernent pas de simples désaccords entre journalistes : elles portent sur des accusations précises de pressions, de sollicitations sexuelles et de menaces.

Se présenter comme une victime ne suffit pas à répondre aux personnes qui affirment avoir subi ces comportements.

Secret Story : 17 responsables de TF1 et de la production ont engagé des poursuites

L’enquête revient également sur les démêlés judiciaires de Clément Garin avec TF1 et Endemol. En 2025, 17 membres de la direction de la chaîne et de la production de Secret Story avaient engagé une procédure pour diffamation après avoir été accusés publiquement de harcèlement et de racisme envers deux candidates.

Les accusations diffusées par Clément Garin avaient été contestées par les personnes mises en cause, mais également démenties par les candidates concernées.

Libération rappelle par ailleurs plusieurs annonces erronées de l’influenceur, notamment la venue supposée de Taylor Swift à la Star Academy et le départ annoncé de Denis Brogniart de Koh-Lanta.

Une accumulation d’erreurs qui interroge sur la vérification des informations diffusées par celui qui revendique désormais le statut de patron de presse.

« La déontologie, j’assume m’en affranchir » : Clément Garin assume ses méthodes

L’une des déclarations les plus révélatrices de l’enquête de Libération concerne la conception que Clément Garin se fait du journalisme. « La déontologie, j’assume m’en affranchir», aurait-il déclaré.

L’influenceur explique ses erreurs par ses conditions de travail et reproche aux journalistes traditionnels de le mépriser, de reprendre ses informations et de ne pas le citer.

Il revendique aussi ouvertement sa volonté d’être redouté dans le monde audiovisuel, affirmant que cette réputation constitue pour lui un motif de fierté.

Une conception pour le moins inquiétante du métier, alors même que plusieurs personnes l’accusent précisément d’avoir utilisé la menace de publications embarrassantes comme moyen de pression.

Jean-Marc Morandini : des insultes, des menaces et des règlements de comptes sur X

Les méthodes agressives de Clément Garin ne datent pas d’hier. Ses affrontements particulièrement violents avec Jean-Marc Morandini en témoignent. Dès juin 2023, l’ancien chroniqueur de TPMP menaçait publiquement de dévoiler des dossiers compromettants sur l’animateur de CNews et plusieurs personnalités de l’audiovisuel, prévenant : « Ils ont voulu m’atteindre, me menacer, me faire flipper mais ils se sont plantés et vont le regretter. » Il n’est finalement jamais passé à l’action.

En mars 2024, le conflit prenait une nouvelle dimension. Dans une série de publications sur X, depuis effacées, Clément Garin s’en prenait violemment à Jean-Marc Morandini. En juillet 2025, les deux hommes s’écharpaient à nouveau après la diffusion accidentelle d’une vidéo intime de Matthieu Delormeau. Morandini avait alors publié des captures de conversations privées, laissant apparaître une partie du numéro de téléphone de Garin. Celui-ci avait riposté en exposant à son tour le numéro de son adversaire, assumant : « Il a affiché mon numéro, j’affiche le sien, c’est normal. » Ces différents épisodes montrent que Clément Garin n’hésite pas à recourir aux attaques personnelles et à la confrontation publique. Un comportement qui contraste avec ses dénonciations répétées des violences et du harcèlement dont il affirme être lui-même victime.

Un million d’euros apporté par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Cyril Hanouna

Malgré ses multiples scandales, Clément Garin bénéficie du soutien de trois figures puissantes du monde des médias. Xavier Niel, fondateur de Free, Rodolphe Saadé, propriétaire de BFMTV, et Cyril Hanouna ont participé à une levée de fonds d’un million d’euros pour CGTV, le média lancé par l’influenceur le 31 août 2026.

La rédaction de CGTV est installée dans les locaux de H2O Productions, la société de production de Cyril Hanouna. Libération souligne les interrogations suscitées par ces investissements.

Clément Garin contre-attaque et menace Libération de poursuites

À la suite de la publication de l’enquête, Clément Garin a publié une longue réponse sur X, ce lundi.

Il conteste les accusations de harcèlement sexuel, de chantage et de menaces. Il reconnaît avoir parfois dépassé les limites dans ses échanges, mais réfute tout comportement pénalement répréhensible.

Concernant l’affaire Greg Guillotin, il affirme que les discussions financières relevaient d’un éventuel accord transactionnel et non d’une tentative d’extorsion.

Il reproche également à Libération de ne pas avoir suffisamment pris en compte ses explications et annonce son intention d’attaquer le quotidien en justice.

Une réaction qui rappelle ses précédentes prises de position : plutôt que de se limiter à répondre aux faits rapportés, Clément Garin insiste aussi sur les torts qu’il attribue à ceux qui le mettent en cause.

Les plaintes, les témoignages recueillis par Libération, les fausses annonces passées et ses propres déclarations sur la déontologie alimentent de sérieuses interrogations sur ses méthodes.

Clément Garin revendique le droit d’enquêter sur les autres, de les mettre en cause et de publier des informations susceptibles de les embarrasser. Il ne peut donc s’étonner que ses propres pratiques fassent à leur tour l’objet d’une enquête journalistique.