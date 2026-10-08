«J’ai un contrat sur toi, Guillaume»: Guillaume Pley menacé par le grand banditisme, son scooter aurait dû être équipé d’un traceur GPS

Le fondateur du média Legend, Guillaume Pley, aurait été directement menacé par un individu appartenant au grand banditisme parisien. L’homme l’aurait personnellement contacté pour lui révéler qu’un contrat avait été passé afin de surveiller ses déplacements. L’affaire prend une dimension encore plus inquiétante avec les révélations concernant une tentative présumée d’enlèvement d’un collaborateur du média et le sabotage de sa moto.

Un homme du grand banditisme aurait appelé Guillaume Pley pour le prévenir

L’affaire a été rendue publique mercredi. Guillaume Pley aurait reçu un appel téléphonique d’un individu présenté comme une figure connue du grand banditisme parisien. Son interlocuteur lui aurait annoncé : «J’ai un contrat sur toi, Guillaume.»

L’homme aurait été chargé de placer un dispositif de géolocalisation sous le scooter de l’animateur, afin de permettre à des tiers de suivre ses déplacements. Il aurait toutefois décidé de ne pas exécuter cette mission et de prévenir directement Guillaume Pley.

Ce changement d’attitude serait lié aux relations entretenues par le fondateur de Legend avec certaines personnes de l’entourage de cet individu, dont plusieurs auraient été reçues dans ses émissions. L’homme aurait ainsi préféré avertir l’animateur plutôt que de participer à l’opération.

L’identité du commanditaire présumé demeure inconnue. Les circonstances dans lesquelles ce contrat aurait été passé, sa rémunération éventuelle et les intentions finales des personnes impliquées n’ont pas été établies publiquement.

50.000 euros proposés à un collaborateur, puis des hommes cagoulés devant son domicile

Un collaborateur de Legend aurait reçu, vers 20 heures, un appel provenant d’un numéro masqué. Son interlocuteur lui aurait proposé 50.000 euros en espèces en échange d’une photographie présentée comme compromettante pour Guillaume Pley.

Deux jours plus tard, deux individus vêtus de noir et cagoulés se seraient présentés devant le domicile du salarié, munis de pieds-de-biche. Ils auraient tenté de forcer sa porte avant de prendre la fuite à l’arrivée de son fils, âgé de 20 ans.

Le collaborateur aurait également découvert que sa moto avait été sabotée. Il estime avoir échappé à une tentative d’enlèvement, mais cette qualification n’est pas établie judiciairement à ce stade.

Les faits rapportés sont particulièrement préoccupants, notamment en raison de la succession des événements : un appel téléphonique suspect, une importante somme d’argent proposée, une intrusion présumée au domicile et un véhicule saboté.

Guillaume Pley et ses équipes sous protection

Ces révélations arrivent alors que Guillaume Pley poursuit le développement de Legend, son média d’entretiens diffusés principalement sur YouTube, et a lancé sa tournée Legend Tour, avec des spectacles programmés dans plusieurs grandes salles françaises en octobre.

Le fondateur de Legend et ses collaborateurs feraient désormais l’objet de mesures de protection renforcées. Le récit rendu public fait état d’inquiétudes importantes concernant leur sécurité.

L’affaire intervient également après plusieurs semaines de polémiques visant Guillaume Pley, qui a annoncé des plaintes pour diffamation. Aucun élément vérifié ne permet toutefois d’établir un lien entre ces controverses et les menaces présumées.

Qui a commandité la surveillance de Guillaume Pley ?

À ce jour, aucune identité n’a été publiquement établie concernant les personnes qui auraient demandé la pose d’un traceur GPS sous le scooter de Guillaume Pley. Le but exact de cette surveillance présumée demeure également inconnu.

Aucun élément public ne permet de déterminer si le contrat évoqué visait uniquement à suivre les déplacements de l’animateur ou s’il constituait une étape préparatoire à une autre opération criminelle.

De même, aucun lien formel n’a été établi entre ce contrat présumé et les faits dénoncés par le collaborateur de Legend. Les révélations des 7 et 8 octobre reposent sur des témoignages et des récits rapportés publiquement. Les éventuelles constatations policières, plaintes ou suites judiciaires n’ont pas été détaillées à ce stade.